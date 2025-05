Aujourd’hui en Suisse

Suisses du monde, bonjour,

En pleine guerre commerciale, la Chine et les États-Unis sont prêts à se mettre autour de la table et négocier. Et c’est la Suisse qui aura l’honneur d’accueillir cette rencontre.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a précisé que la Confédération met à disposition le lieu de la rencontre, mais ne sera pas impliquée dans le contenu des discussions. La Suisse aura tout de même sa carte à jouer…

Bonne lecture,