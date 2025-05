Aujourd’hui en Suisse

La directrice générale de la SSR, Susanne Wille, à gauche, et le président de l’association des éditeurs alémaniques Schweizer medien, Andrea Masüger, s’adressent aux médias.

Pour la première fois, la SSR – dont fait partie SWI swissinfo.ch – et l’association des éditeurs alémaniques Schweizer medien se sont entendues sur des mesures communes visant à renforcer la place médiatique suisse .

En résumé: la SSR réduit son offre en ligne et répond ainsi favorablement aux revendications des entreprises de médias privées. En retour, ces dernières rejettent l’initiative de l’UDC, de l’Union suisse des arts et métiers et des Jeunes PLR, qui vise à réduire de moitié le financement des médias de service public suisses.

Le cœur de l’accord concerne les contenus numériques de la SSR. Les textes en ligne seront plus courts, les formats interactifs resteront l’exception et les événements sportifs retransmis en exclusivité ne seront pas accompagnés de live-tickers sous forme de texte. De plus, la SSR continue de renoncer à la publicité dans son offre en ligne.

La collaboration entre la SSR et les éditeurs privés doit être renforcée. Ainsi, lors de manifestations sportives, la SSR se concentrera sur des contenus «qui ne sont pas couverts par les prestataires commerciaux» et choisira ses droits de diffusion en tenant davantage compte de l’offre privée, précise l’accord.

En contrepartie, Schweizer medien réaffirme son soutien au financement public de la SSR par la redevance et rejette l’initiative «200 francs, ça suffit». À noter que TX Group est le seul grand groupe de presse suisse à ne pas avoir signé cet accord.