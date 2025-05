Aujourd’hui en Suisse

Une majorité de la population (77%) s’estime financièrement protégée. Selon le sondage de l’institut Sotomo, les ménages se sentent en sécurité avec une épargne médiane de 19’600 francs, soit environ quatre mois de salaire. Mais ce n’est qu’une moyenne et les écarts sont énormes: si la majorité des gens se sentent déjà tranquilles avec moins de 10’000 francs, d’autres ont besoin d’avoir une somme à six chiffres pour dormir sur leurs deux oreilles.

Il n’en reste pas moins que presque un quart (23%) des personnes interrogées s’estiment en insécurité financière, plus particulièrement les jeunes et les femmes. Les causes de cette insécurité les plus fréquemment évoquées sont la maladie et les accidents (46%) et l’augmentation constante des primes d’assurance maladie (42%).

Le sondage montre aussi que près de la moitié des personnes retraitées regrettent rétrospectivement les décisions prises dans le cadre de leur prévoyance. En particulier, 30% indiquent avoir cotisé trop peu ou trop tard dans le «troisième pilier», une forme de prévoyance volontaire destinée à combler les lacunes de la prévoyance obligatoire. La raison la plus fréquente de ne pas y investir est tout simplement l’absence de moyens pour le faire (68%).