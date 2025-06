Aujourd’hui en Suisse

Plus de 200 diplomates et collaborateurs, anciens et actuels, font pression sur le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Ils exigent une condamnation plus claire des actions militaires israéliennes, comme l’écrit ce jeudi le Tages-Anzeiger. «Le silence, la passivité et la retenue du DFAE et de la Suisse nous choquent profondément», peut-on lire dans la lettre adressée à Ignazio Cassis.

«Ignazio Cassis parle enfin et c’est pire que le silence», commente de son côté Le Temps. Pour le grand quotidien romand, la dernière interview est source de confusion et de mécontentement, car le ministre des Affaires étrangères ne présente pas de stratégie ou de vision claire. Ses déclarations soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses, ce qui affaiblit la confiance dans son leadership.

Le monde politique a également réagi à ces interviews, parfois avec incompréhension, comme le rapporte RSI Info. Les déclarations sur la mort de 27 civils palestiniens lors de la distribution de l’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza ont particulièrement déplu. Ignazio Cassis avait soutenu la version israélienne selon laquelle des tirs de sommation avaient été effectués et que l’on n’avait pas visé la foule.