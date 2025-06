Une colonie d’abeilles suisse sur cinq n’a pas survécu à l’hiver

Près d'un cinquième des colonies d'abeilles en Suisse n'a pas survécu à l'hiver. Les pertes ont été plus importantes que les années précédentes. La région lémanique est la plus touchée, indique mercredi la société Apisuisse.

(Keystone-ATS) Selon l’enquête traditionnelle sur la mortalité hivernale, 18,9% des colonies n’ont pas passé la saison froide, une proportion en hausse de 4 points par rapport à l’année précédente.

La mortalité des colonies d’abeilles la plus élevée a été enregistrée dans la région lémanique (GE, VD, VS) avec un taux de 28,9%. Le canton de Zurich (23,3%) et le Tessin (22,5%) se situent également au-dessus de la moyenne nationale. La Suisse centrale (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) enregistre le taux de mortalité le plus bas avec 15,8%.

« Miel de ciment »

La mortalité hivernale des colonies d’abeilles est un phénomène complexe. Depuis environ deux décennies, les pertes fluctuent à un niveau élevé, sans tendance claire, selon Apisuisse.

Cet hiver, le miel de forêt a particulièrement attiré l’attention. Les colonies qui ont passé l’hiver sur du miel de forêt ont enregistré des taux de pertes nettement plus élevés (23,4%) que celles qui ont reçu d’autres aliments (16,4%).

La raison pourrait être liée au miel dit de ciment, un miel contenant une forte proportion de mélézitose, un sucre qui fait cristalliser le miel dans les rayons. Selon Apisuisse, les abeilles ont alors besoin de beaucoup d’énergie et d’eau pour pouvoir traiter ce miel. En outre, il leur est peu digeste. Deux facteurs qui ont peut-être augmenté la mortalité.