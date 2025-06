Aujourd’hui en Suisse

Le taux de natalité baisse partout dans le monde, et la Suisse n’est pas épargnée. En 2024, 78’000 enfants sont nés en Suisse – soit 1800 de moins qu’en 2023, selon un rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS). À Zurich, la plus grande ville du pays, la baisse est particulièrement marquée: -14%.

Si les premières naissances n’ont reculé que de 1,5%, le recul est plus net pour les deuxièmes enfants (-2,8%) et encore plus pour les troisièmes (-3,6%). Selon l’OFS, cela montre que les familles choisissent moins souvent de s’agrandir.

En parallèle, les décès sont légèrement en hausse, si bien que le solde naturel – la différence entre les naissances et les décès – ne s’élève plus qu’à 6300 personnes, soit son plus bas niveau depuis plus d’un siècle.

Le nombre de mariages a aussi reculé de 2,6% en 2023, enregistrant le plus faible total hors années de pandémie.

Pour Katja Rost, sociologue à l’Université de Zurich, le recul des mariages n’est pas alarmant: la société actuelle valorise des modèles relationnels plus variés. Mais la chute du taux de natalité, elle, est préoccupante, car elle affecte directement le système social et éducatif suisse.