Aujourd’hui en Suisse

L’étude montre que ni le sexe ni la situation familiale (avec ou sans petits-enfants) n’ont d’impact significatif sur le niveau de satisfaction. En revanche, le revenu et l’état de santé perçu sont des facteurs déterminants: plus le revenu est élevé et la santé bonne, plus la satisfaction augmente.

Moins d’un tiers des 65-74 ans disent souffrir occasionnellement de solitude. Environ 60 % des personnes retraitées ont des petits-enfants, dont deux tiers s’en occupent au moins une fois par mois.

Leurs activités préférées? Lire (77 %) et regarder la télévision (76 %). Et le numérique ? Près de 40 % évitent totalement les réseaux sociaux, contre 30 % qui les consultent tous les jours.

