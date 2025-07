Aujourd’hui en Suisse

Depuis plusieurs jours, les fortes chaleurs sont au cœur de toutes les conversations et de l’actualité en Suisse et ailleurs en Europe. Le constat est le même partout: le climat se réchauffe bel et bien et il faudra s’y adapter. Une nouvelle étude suisse livre une piste pour y faire face aux canicules.

On le sait, en ville, la végétation permet d’atténuer – un peu – le sentiment d’étouffement dû à la chaleur. Mais une étude menée dans le canton de Genève par l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage et l’École polytechnique fédérale de Lausanne a identifié un arbre particulièrement utile pour rafraîchir l’air ambiant: le platane.

En cas de forte chaleur, les arbres rafraîchissent l’air en évaporant l’eau contenue dans leurs feuilles. Mais ce phénomène s’arrête lorsque la température dépasse 30 à 35 degrés, pour éviter une perte d’eau excessive. Or l’étude a montré que même au-delà de 39 degrés C, les platanes ont continué à évaporer beaucoup plus d’eau que prévu. Mieux, plus la chaleur augmentait, plus le phénomène s’accentuait.

Ces résultats, qui ont surpris les scientifiques, montrent que les platanes peuvent jouer un rôle essentiel pour préserver la qualité de vie en ville lors des fortes chaleurs. La prochaine étape pour la recherche constitue maintenant à déterminer l’efficacité de la transpiration d’autres essences exposées une chaleur extrême.