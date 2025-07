Aujourd’hui en Suisse

«Les choses allaient bien pendant les 30 dernières années, mais cette époque est révolue», déclare Alexander Bücheli, directeur général de la Commission des bars et des clubs de Zurich. L’évolution des habitudes de consommation et de vie nocturne, en particulier chez les jeunes, préoccupe les propriétaires de bars et de clubs suisses.

Alors que près de 10% des personnes âgées de plus de 55 ans consomment de l’alcool quotidiennement, seuls 4,6% des jeunes de 16 à 30 ans font de même. En outre, 36% des femmes boivent moins d’une fois par mois, contre 16% des hommes. Par ailleurs, 46% des hommes consomment de l’alcool trois à quatre fois par semaine ou plus, contre seulement 21% des femmes. La moitié des jeunes de 16 à 30 ans ne vont pas plus d’une fois par mois dans un bar ou un club, et 16% n’y vont jamais. Le coût est la raison la plus fréquente (53%), suivie par le manque d’intérêt pour la musique et l’ambiance (34%) ou l’absence d’envie de sortir (29%).

Les préoccupations en matière de santé ont été citées par 53% des personnes interrogées comme l’une des principales raisons de réduire la consommation d’alcool, les autres facteurs étant notamment le fait de ne pas ressentir le besoin de boire davantage (40%), d’éviter la perte de contrôle (39%) et de vouloir être plus en forme et plus productif (31%).

En conséquence, les recettes globales par client ont chuté de 40% entre 2018 et 2024. «Les défis n’ont jamais été aussi importants», déclare Alexander Bücheli. Les acteurs du secteur proposent des subventions publiques pour contrer cette tendance à la baisse.