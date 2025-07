Aujourd’hui en Suisse

Fin juin, un véhicule de police avait été endommagé lors de l’interception de deux véhicules volés sur l’autoroute A1, entre Rolle et Gland.

Reflet de la richesse du pays, le parc automobile suisse compte une proportion élevée de véhicules de luxe et premium. Cela n’a pas échappé aux voleurs de voitures en provenance des pays étrangers. Ce phénomène n’est certes pas nouveau, mais on assiste depuis plusieurs semaines à une recrudescence de vols de voitures de luxe par des délinquants en provenance de France .

Les voleurs subtilisent les clefs de véhicules de luxe ou premium chez des concessionnaires ou dans des carrosseries, s’emparent du véhicule, puis rejoignent la France par autoroute à des vitesses très élevées. Ces vols débouchent parfois sur des courses poursuites impressionnantes qui peuvent mettre en danger les automobilistes.

Ce phénomène a d’abord touché des cantons alémaniques comme Zurich et l’Argovie et s’étend désormais à la Suisse romande. «Depuis plusieurs mois, une demi-douzaine de cambriolages visant des garages et des carrosseries ont été constatés dans le canton. La tendance s’est intensifiée durant la première quinzaine de juillet», note par exemple la police cantonale vaudoise.

«D’une manière générale, les auteurs de ces vols sont de nationalité française, parfois mineurs et vraisemblablement recrutés par des réseaux mafieux», indique encore la police cantonale vaudoise. Pour enrayer le phénomène, les forces de l’ordre recommandent notamment aux concessionnaires de stocker les clefs dans des endroits sécurisés et d’équiper des véhicules d’un dispositif d’immobilisation électronique et d’un traceur GPS.