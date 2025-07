Aujourd’hui en Suisse

On ne sait pas s’il aime le vin suisse ou plonger dans les flots, mais une chose est sûre: Will Smith semble apprécier sa petite escapade de quelques jours en Suisse . Et la presse people locale semble se délecter des pérégrinations de la star américaine.

Will Smith n’est pas en Suisse pour faire du tourisme, mais pour le travail. Le rappeur et acteur américain a déjà participé samedi au Gurten Festival à Berne et se produit ce mercredi au Paléo Festival de Nyon. Ces obligations professionnelles ne l’empêchent pas de s’adonner à quelques activités plus légères qu’il commente abondamment sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi qu’en suivant ses réseaux, on a notamment pu apprendre que Will Smith avait apprécié la ville de Berne, le chocolat et les paysages suisses. Dernière découverte en date: une initiation au cor des Alpes à Genève. «J’ai failli m’évanouir», a-t-il plaisanté sur Instagram.