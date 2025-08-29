Aujourd’hui en Suisse

C’est l’événement suisse de l’année. La Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres (ESAF) s’ouvre ce vendredi à Mollis, dans le canton de Glaris.

Cette fête de la lutte, qui n’a lieu que tous les trois ans, se déroule pour la première fois dans le canton de Glaris.

Les organisateurs attendent 350’000 visiteurs et visiteuses jusqu’à dimanche. Quinze années de travail ont été nécessaires pour préparer cet événement. Samedi, dès 8 heures, les 274 lutteurs feront leur entrée dans ce que les organisateurs appellent «la plus grande arène temporaire du monde».

Le prochain roi de la lutte sera désigné au terme de huit passes, quatre le samedi et quatre le dimanche. Les deux meilleurs lutteurs après sept passes s’affronteront lors d’une passe finale pour le titre. Le vainqueur recevra également le taureau «Hägar».

Mais au-delà du roi, l’ESAF est aussi l’occasion de décrocher des couronnes fédérales. Celui qui en obtient une reçoit le titre de «confédéré».

Six Suisses de l’étranger originaires d’Amérique du Nord participent à la compétition. Si certains d’entre eux viennent pour la toute première fois en Suisse, d’autres sont déjà de véritables habitués.