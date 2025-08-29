Aujourd’hui en Suisse
Le Canadien Thomas Badat fait partie des six invités venus d’Amérique du Nord qui fouleront samedi la sciure à l’occasion de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres.
Nous l’avons suivi à l’entraînement et réalisé deux vidéos à voir absolument.
Cette fête de la lutte, qui n’a lieu que tous les trois ans, se déroule pour la première fois dans le canton de Glaris.
Les organisateurs attendent 350’000 visiteurs et visiteuses jusqu’à dimanche. Quinze années de travail ont été nécessaires pour préparer cet événement. Samedi, dès 8 heures, les 274 lutteurs feront leur entrée dans ce que les organisateurs appellent «la plus grande arène temporaire du monde».
Le prochain roi de la lutte sera désigné au terme de huit passes, quatre le samedi et quatre le dimanche. Les deux meilleurs lutteurs après sept passes s’affronteront lors d’une passe finale pour le titre. Le vainqueur recevra également le taureau «Hägar».
Mais au-delà du roi, l’ESAF est aussi l’occasion de décrocher des couronnes fédérales. Celui qui en obtient une reçoit le titre de «confédéré».
Six Suisses de l’étranger originaires d’Amérique du Nord participent à la compétition. Si certains d’entre eux viennent pour la toute première fois en Suisse, d’autres sont déjà de véritables habitués.
Selon la SRF, la Chine présentera ses armes les plus récentes à l’occasion du plus grand défilé militaire organisé par le pays depuis dix ans. Pékin y accueillera des personnalités venues des cinq continents.
L’invité d’honneur sera Vladimir Poutine, mais Kim Jong-un, de Corée du Nord, et le général Min Aung Hlaing, internationalement condamné pour avoir pris le pouvoir par un coup d’État au Myanmar, seront aussi présents.
Toujours d’après la SRF, l’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer figure également sur la liste des invités. Outre le politicien de l’UDC, la Chine a convié une demi-douzaine d’anciens responsables européens qui, durant leur mandat, s’étaient montrés favorables à Pékin. La plupart des chefs d’État européens en exercice ont, eux, décliné l’invitation.
Interrogé par la SRF, Ueli Maurer a confirmé avoir reçu une invitation de la Chine et l’avoir acceptée. Il estime important de cultiver les contacts et les relations avec Pékin. La Confédération indique qu’il s’agit d’un voyage privé et non d’un déplacement effectué au nom du Conseil fédéral.
Les autorités devraient être autorisées à ordonner des évacuations dès qu’il existe un risque naturel à moyen terme. 58% des personnes interrogées se disent favorables ou plutôt favorables à cette mesure. C’est ce qui ressort d’un sondage représentatif réalisé par le Blick, qui fait vendredi la Une des journaux.
«L’éboulement de Blatten (VS) a bouleversé le pays. Mais entre-temps, la solidarité a laissé place à la lucidité», écrit le quotidien. L’opinion publique est également divisée sur la question de savoir si Blatten doit réellement être reconstruit. Seules 42% des personnes interrogées se prononcent pour ou plutôt pour. 55% s’y opposent. Le soutien est particulièrement faible en milieu urbain: à peine 30%.
Le fait que l’on veuille évacuer des personnes déjà en cas de risque à moyen terme laisse perplexe Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne. «On ne peut pas expliquer cela aux populations de montagne qui vivent là depuis des années», a-t-il déclaré au Blick.
L’initiative «Boussole», qui demande que la double majorité soit appliquée lors de la votation future sur les nouveaux accords avec l’UE, a été déposée vendredi à la Chancellerie fédérale.
En cas d’acceptation, cela voudrait dire que la population et les cantons devraient se prononcer favorablement pour que les accords soient adoptés.
Concrètement, l’exigence d’une double majorité réduirait considérablement les chances de succès d’un accord avec l’UE, car elle donnerait davantage de poids aux cantons ruraux et conservateurs.
Le Conseil fédéral souhaite, lui, que le vote se fasse à la majorité simple du peuple. Derrière l’initiative qui vient d’être déposée se cache un cercle d’entrepreneurs conservateurs et fortunés réunis autour du milliardaire Alfred Gantner.
