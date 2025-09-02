Aujourd’hui en Suisse

Le canton de Zurich prévoit à l’avenir d’enseigner le français uniquement à partir du secondaire. Cette décision pourrait avoir des conséquences majeures sur la politique linguistique du pays et suscite des critiques à Berne comme en Suisse romande.

Les députés du canton de Zurich du Centre, de l’UDC, des Vert’libéraux et du Parti évangélique suisse estiment que les enfants n’acquièrent aucune compétence en français à l’école primaire. Selon eux, les élèves peuvent apprendre cette langue à la grammaire complexe de façon plus rapide et efficace au secondaire, a rapporté la SRF. Leur solution: déplacer l’enseignement du français à un niveau supérieur.

La gauche (PS, Liste alternative et Vert-e-s) s’y oppose. Si un grand canton comme Zurich supprime le français dit «précoce», ce serait un signal fort et inquiétant contre la cohésion linguistique et l’identité du pays, a déclaré un élu opposé à cette proposition. Le gouvernement zurichois a également plaidé pour le maintien du français au primaire. Mais la majorité du parlement cantonal n’a pas tenu compte de ces avertissements et a soutenu la motion. Zurich emboîte ainsi le pas au canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

La ministre de l’Intérieur, Elisabeth Baume-Schneider (PS), juge que cette décision est «un signal préoccupant», a-t-elle déclaré à la RTS. Si Zurich devait se retirer du concordat HarmoS, le Conseil fédéral envisagerait une loi sur les langues. Celle-ci imposerait qu’une langue nationale soit enseignée en premier lieu à l’école primaire. À Zurich, il s’agirait alors du français plutôt que de l’anglais.