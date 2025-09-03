Aujourd’hui en Suisse

Ibu Asmania (au milieu) et Arif Pujianto (à droite) ont fait le déplacement depuis l’Indonésie pour assister à l’audience à Zoug.

Mercredi, le Tribunal cantonal de Zoug tient une audience préliminaire pour évaluer la recevabilité d’une plainte particulière : des habitantes et habitants d’une île d’Indonésie réclament des indemnités au géant suisse du ciment Holcim en raison de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique qui menace leur existence.

Quatre habitantes et habitants de l’île de Pulau Pari, dans la mer de Java, exigent que le groupe suisse les indemnise pour les dommages causés par la montée des eaux. L’île a déjà perdu 11% de son territoire en 11 ans et risque d’être engloutie d’ici 2050.

Il s’agit de la première plainte climatique contre une grande entreprise du secteur du ciment. Très polluant, ce dernier est responsable d’environ 8% des rejets de CO2 chaque année dans l’atmosphère, soit largement plus que l’aviation. Holcim conteste la recevabilité de la plainte par un tribunal zougois.

L’affaire Holcim pourrait créer un précédent pour des litiges similaires en Suisse et dans le monde. «Nous sommes des victimes du climat. Nous voulons nous battre pour nos droits», affirme Ibu Asmania, l’une des plaignantes qui a fait le déplacement pour assister à cette première audience historique à Zoug.