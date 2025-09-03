Aujourd’hui en Suisse
Helvètes du monde, bonjour,
Des habitants de Pulau Pari, une île d’Indonésie, accusent le géant suisse du ciment Holcim d’avoir contribué à la crise climatique qui menace leur existence. Pour la première fois en Suisse, un tribunal va évaluer la recevabilité de la plainte – une affaire qui pourrait créer un précédent.
Je vous parle aussi de l’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer en visite à Pékin avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un, et de la fin des spéculations concernant la participation de Céline Dion à l’Eurovision.
Bonne lecture,
Mercredi, le Tribunal cantonal de Zoug tient une audience préliminaire pour évaluer la recevabilité d’une plainte particulière: des habitantes et habitants d’une île d’Indonésie réclament des indemnités au géant suisse du ciment Holcim en raison de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique qui menace leur existence.
Quatre habitantes et habitants de l’île de Pulau Pari, dans la mer de Java, exigent que le groupe suisse les indemnise pour les dommages causés par la montée des eaux. L’île a déjà perdu 11% de son territoire en 11 ans et risque d’être engloutie d’ici 2050.
Il s’agit de la première plainte climatique contre une grande entreprise du secteur du ciment. Très polluant, ce dernier est responsable d’environ 8% des rejets de CO2 chaque année dans l’atmosphère, soit largement plus que l’aviation. Holcim conteste la recevabilité de la plainte par un tribunal zougois.
L’affaire Holcim pourrait créer un précédent pour des litiges similaires en Suisse et dans le monde. «Nous sommes des victimes du climat. Nous voulons nous battre pour nos droits», affirme Ibu Asmania, l’une des plaignantes qui a fait le déplacement pour assister à cette première audience historique à Zoug.
Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un se sont réunis à Pékin mercredi pour un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’ancien conseiller fédéral et ex-président de la Confédération Ueli Maurer était également présent.
En ouverture du défilé, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine était «inarrêtable». «Aujourd’hui, l’humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation», a-t-il ajouté devant un parterre d’une vingtaine de dirigeants étrangers.
Aucun dirigeant occidental de premier plan n’était dans l’assistance. Seul le Premier ministre slovaque Robert Fico, un allié de Vladimir Poutine au sein de l’UE, avait fait le déplacement.
Le fait que la Chine s’affiche aux côtés de deux dirigeants considérés en Occident comme des agresseurs dans la guerre en Ukraine a fait prendre à l’événement des allures de vitrine géopolitique, selon Blick. Pour Le Temps, Pékin réécrit l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en minimisant le rôle de l’Occident et des États-Unis, considérant que la victoire de la Chine aurait été possible sans l’aide de Washington.
La marque de chaussures On est touchée par une enquête préliminaire des autorités chinoises en raison de la croix suisse qu’elle appose sur ses modèles. Cette prise de contact fait suite à une ingérence des autorités de surveillance suisses, rapporte Blick.
Depuis des années, l’association Swiss Enforcement, qui réunit des représentants de la Confédération et du monde économique et veille au respect de la «Swissness», estime que la marque On profite indûment du bonus «swiss made», alors que plus de 60% de sa production est réalisée hors de Suisse, où elle a son siège. Jusqu’ici, aucun accord n’a été trouvé.
Le conflit risque toutefois de s’envenimer, car les autorités de surveillance suisses ont signalé On à leurs homologues chinoises. Celles-ci vont enquêter afin de déterminer «dans quelles conditions le droit chinois autorise l’utilisation de la croix suisse sur des produits qui ne sont pas fabriqués en Suisse». D’aucuns craignent que cela ne leur donne envie d’élargir la surveillance à d’autres marques suisses.
«L’action de Swiss Enforcement et de l’Institut de la propriété intellectuelle en Chine est un cas unique. Une entreprise suisse a été dénoncée à l’étranger par une association privée avec le soutien d’une autorité fédérale», a réagi On. Une rencontre est prévue mercredi entre les protagonistes.
C’est la fin des spéculations : dans une interview accordée au journal français Le Parisien, Céline Dion révèle pourquoi elle ne s’est pas produite sur scène lors de la finale de l’Eurovision à Bâle.
Le jour de la finale, la vedette canadienne était bel et bien à Bâle. Elle aurait dû y interpréter «Ne partez pas sans moi», la chanson avec laquelle elle avait remporté le Grand Prix pour la Suisse en 1988.
Peu avant le spectacle, alors qu’elle se trouvait déjà dans la salle, la chanteuse aurait toutefois été victime d’une crise et aurait dû annuler sa prestation. Sans avoir pu se produire, elle a repris son jet le soir même pour retourner à Las Vegas.
Depuis qu’on lui a diagnostiqué le syndrome de la personne raide en 2022, une maladie neurologique rare qui limite considérablement sa capacité à chanter et à bouger, les apparitions de la chanteuse en public se sont raréfiées.
