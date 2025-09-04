Aujourd’hui en Suisse

Le pavillon suisse à l’Expo 2020 de Dubaï, reportée à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

Le désert attire de plus en plus de Suisses. Les emplois attractifs, les revenus non imposables et le mode de vie moderne qu’offrent ces pays sont parmi les principaux facteurs qui séduisent les personnes s’y installant.

«Le Moyen-Orient est-il la nouvelle destination de rêve pour les expatriés?», s’interroge jeudi Blick. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: la population suisse aux Émirats arabes unis (EAU) a crû de 23% en un an, passant de 3’400 personnes fin 2023 à 4’200 fin 2024.

Cette attractivité s’explique notamment par la présence de nombreux sièges régionaux de multinationales, offrant des emplois très qualifiés. L’absence d’impôt sur le revenu constitue également un argument de poids. Même des États plus petits, comme Oman ou le Qatar, proposent des programmes incitatifs, tels que des permis de séjour de longue durée, pour attirer de nouveaux talents.

À l’inverse, les pays occidentaux, comme les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou l’Espagne, durcissent de plus en plus leurs règles de visa, rendant l’immigration plus difficile.