Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses à l'étranger,
Le Contrôle fédéral des Finances tire la sonnette d'alarme: la sécurité intérieure de la Suisse serait menacée. La raison en est le manque de personnel à l'Office fédéral de la police pour mener des enquêtes efficaces contre le crime organisé.
Dans cette revue de presse également, les décisions du Parlement et un exercice mené par l'armée avec des échantillons biologiques qui aurait pu mal tourner.
Meilleures salutations de Berne,
Certains criminels doivent se frotter les mains: l’Office fédéral de la police n’est plus en mesure de poursuivre les affaires criminelles graves en raison d’un manque de personnel.
L’Office fédéral de la police Fedpol intervient dans les affaires de blanchiment d’argent, de trafic international de drogue ou de cyberattaques contre des entreprises suisses. Mais la police judiciaire fédérale manque de personnel, comme le montre une enquête du Contrôle fédéral des Finances (CDF).
Selon le rapport, la sécurité intérieure de la Suisse s’en trouve compromise. En effet, le manque de personnel empêche de poursuivre les affaires criminelles graves. À la mi-2024, une vingtaine de procédures pénales dans le domaine des organisations criminelles étaient toujours en suspens, comme le rapporte SRF News.
À cela s’ajoute le fait que le Ministère public de la Confédération, qui confie les mandats d’enquête à Fedpol, compte 20% de personnel de plus qu’en 2019. La police judiciaire fédérale se retrouve ainsi avec une montagne de dossiers supplémentaires sur ses bureaux. Les responsables politiques ont réagi: la commission compétente du Conseil national a transmis une motion demandant une augmentation des effectifs.
La situation dans la bande de Gaza était au centre de l’attention ce jeudi au Parlement. Aucune sanction n’a été décidée à l’encontre d’Israël.
La session extraordinaire sur Gaza au Conseil national avait été demandée par le Parti socialiste (PS) et les Vert-e-s. Il s’agissait de la motion «Mesures visant à garantir le respect du droit humanitaire et du droit international contraignant». Le Conseil l’a rejetée par 129 voix contre 64.
Deux conseillers fédéraux étaient également présents. Selon Blick, le ministre de l’Économie Guy Parmelin n’a rien dit de nouveau: « Nous soutenons une solution à deux États. Nous poursuivons nos efforts en vue d’une paix équitable au Proche-Orient». Le ministre de la Défense Martin Pfister a ajouté: «Le Conseil fédéral est consterné par la situation à Gaza.»
Hier mercredi, le Conseil national s’est prononcé en faveur du financement de la 13e rente AVS par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais pas des cotisations salariales. Pour cela, la TVA devrait être augmentée de 0,7 point de pourcentage. Le Conseil des États doit maintenant se prononcer sur cette idée.
Des membres de l’armée suisse ont utilisé des échantillons biologiques lors d’un exercice – et les ont perdus. Ceux-ci ont été retrouvés dans la nuit.
Soulagement dans la région thurgovienne d’Egnach, au bord du lac de Constance. L’armée suisse a pu récupérer les échantillons biologiques perdus, intacts et scellés. Ils avaient été égarés lors d’un exercice des troupes ABC au parc équestre d’Egnach. Cette unité militaire protège la population civile suisse contre les attaques atomiques, biologiques et chimiques.
Les échantillons contiennent des substances qui, en cas de contact étroit, pourraient provoquer des diarrhées ou des pneumonies. Mais pas d’inquiétude: un porte-parole de l’armée a assuré qu’il n’y avait aucun danger pour la population, comme le rapporte SRF News. Les échantillons seront éliminés de manière appropriée, il n’y a donc aucun risque pour les riveraines et riverains.
Outre les recherches, l’armée a également inspecté un véhicule et des soldats en raison d’un risque d’irradiation par un appareil à rayons X. Là encore, l’alerte a été levée. La justice militaire souhaite poursuivre l’enquête.
La Suisse est connue pour être le pays des montres. Un modèle un peu particulier se moque des droits de douane punitifs de 39% imposés par les États-Unis sur les exportations suisses.
Commercialisée sous le slogan «Espérons qu’il s’agisse d’une édition limitée» et disponible uniquement en Suisse, la dernière montre de la maison Swatch est astucieuse, tant sur le cadran qu’en dessous.
Mais qu’est-ce qui la rend si spéciale? Selon Blick, elle comporte de nombreux «easter eggs», c’est-à-dire des références évidentes et cachées au chiffre 39: les chiffres 9 et 3 sont inversés sur le cadran, un signe % est représenté sur le cache de la pile et la montre coûte 139 francs.
Selon Swatch, cette montre est une «provocation positive». «Nous devons réveiller notre gouvernement, qui semble avoir oublié cette question», a déclaré un porte-parole à Blick. La marque horlogère souligne également que la vente de cette montre sera immédiatement interrompue si les États-Unis modifient leurs droits de douane.
Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil de traduction automatique par Emilie Ridard/ptur
