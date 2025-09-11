Aujourd’hui en Suisse

Certains criminels doivent se frotter les mains: l’Office fédéral de la police n’est plus en mesure de poursuivre les affaires criminelles graves en raison d’un manque de personnel.

L’Office fédéral de la police Fedpol intervient dans les affaires de blanchiment d’argent, de trafic international de drogue ou de cyberattaques contre des entreprises suisses. Mais la police judiciaire fédérale manque de personnel, comme le montre une enquête du Contrôle fédéral des Finances (CDF).

Selon le rapport, la sécurité intérieure de la Suisse s’en trouve compromise. En effet, le manque de personnel empêche de poursuivre les affaires criminelles graves. À la mi-2024, une vingtaine de procédures pénales dans le domaine des organisations criminelles étaient toujours en suspens, comme le rapporte SRF News.

À cela s’ajoute le fait que le Ministère public de la Confédération, qui confie les mandats d’enquête à Fedpol, compte 20% de personnel de plus qu’en 2019. La police judiciaire fédérale se retrouve ainsi avec une montagne de dossiers supplémentaires sur ses bureaux. Les responsables politiques ont réagi: la commission compétente du Conseil national a transmis une motion demandant une augmentation des effectifs.