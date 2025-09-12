Aujourd’hui en Suisse

«Ces drones n’auraient pas pu être abattus», estime le ministre de la Défense Martin Pfister, évoquant la défense aérienne de la Suisse.

Après la violation de l’espace aérien polonais par des drones russes dans la nuit de mardi à mercredi, une question se pose à Berne: la Suisse pourrait-elle se défendre contre une telle attaque?

«Ces drones n’auraient pas pu être abattus», a déclaré Martin Pfister à CH Media. Les FA-18, actuellement les avions de chasse les plus modernes de l’armée de l’air, ne seraient pas capables de détecter de tels drones, «notamment parce que la performance du système radar n’est pas suffisante».

Pour le ministre, après l’incursion de drones russes en Pologne, une chose est claire: «Le F-35 pourrait repousser de telles attaques de drones, c’est aussi pour cela qu’il est si important pour nous.» Selon la Confédération, les premiers de ces avions devraient être livrés à la mi-2027. Reste à trancher la question du prix fixe des 36 F-35 commandés, que les États-Unis ne reconnaissent plus: la Suisse doit-elle augmenter le crédit ou réduire le nombre d’avions?

La défense aérienne suisse doit être renforcée non seulement avec le F-35, mais aussi grâce au système américain Patriot. La Suisse en a commandé cinq en 2022, dont la livraison est prévue entre 2026 et 2028. Mais là aussi, tout ne se déroule pas comme prévu: l’acquisition prend du retard, car selon les États-Unis, l’Ukraine doit d’abord être équipée de nouveaux systèmes.