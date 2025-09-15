Aujourd’hui en Suisse

Une solution semble se profiler dans le conflit qui oppose la Suisse aux États-Unis au sujet de l’ achat de nouveaux avions de combat pour l’armée de l’air suisse .

Budgétée à six milliards de francs, la facture pourrait finalement augmenter de 1,3 milliard. La controverse autour de l’achat de 36 avions de combat F-35 du constructeur américain Lockheed Martin a suscité de vifs débats cet été. Les États-Unis avaient justifié cette augmentation par la forte inflation et la hausse marquée des prix des matières premières et de l’énergie après la pandémie de Covid.

Le quotidien alémanique NZZ am Sonntag relate que, selon les autorités américaines, une éventuelle réduction du nombre d’appareils commandés par la Suisse serait possible afin de rester dans la fourchette de prix prévue. Du point de vue du gouvernement américain, la Suisse serait libre de commander moins d’avions F-35, selon un porte-parole de l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse).

La balle est donc désormais dans le camp des responsables politiques suisses, qui doivent décider d’une réduction du nombre d’appareils. Selon l’article, le ministre de la Défense Martin Pfister avait déjà évoqué cette option mi-août.