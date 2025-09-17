Aujourd’hui en Suisse

Le deuxième sondage de la SSR sur les votations du 28 septembre révèle que l’e-ID semble en bonne voie d’être acceptée. L’issue du vote sur l’abolition de la valeur locative s’annonce quant à elle serrée.

Comme lors du premier sondage, les sympathisants de tous les partis, sauf ceux de l’UDC, se montrent favorables à la loi sur l’e-ID. En revanche, les critiques se sont accentuées dans les zones rurales et parmi les électeurs et électrices qui se méfient des institutions.

L’introduction d’une identité électronique est une revendication de longue date de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), qui y voit une chance de simplifier les relations entre les membres de la Cinquième Suisse et les autorités helvétiques. La diaspora soutient un tout petit peu plus le projet que l’ensemble du corps électoral (à 60% contre 59%).

La situation est bien moins claire concernant le projet d’abolition de la valeur locative. Le soutien est en baisse et s’élève désormais à 51%. Chez les Suisses de l’étranger, il tombe à 49%. «Le refus progresse, tandis que l’adhésion recule, observe la politologue Martina Mousson, de gfs.bern. C’est pourquoi nous parlons d’une tendance au non, même si la majorité reste encore favorable.»