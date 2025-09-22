Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses à l’étranger,

Ma revue de presse se penche sur un thème central: la sécurité en Suisse. Je vous parlerai d’extrémisme de gauche, de manifestations pro-Palestine et de défense aérienne.

Mais tout d’abord, je souhaite vous présenter une ancienne Suisse de l’étranger, revenue au pays avec son mari thaïlandais pour le bien de leurs enfants — un retour qui n’a pas été sans difficultés.

Je vous souhaite un bon début de semaine.