Aujourd’hui en Suisse

85% des personnes interrogées par Comparis seraient prêtes à changer d’assurance, de modèle ou de franchise si la hausse des primes dépassait 50 francs par mois.

La ministre suisse de la Santé Élisabeth Baume-Schneider a annoncé qu’en 2026, la population devra débourser en moyenne 4,4% de plus pour l’assurance maladie obligatoire , avec de fortes différences d’un canton à l’autre. La plus forte hausse en pourcentage concerne le Tessin (7,1%), la plus faible Genève (3%). Le canton de Zoug est le seul à enregistrer une baisse, de pas moins de 14,7%.

Selon un sondage de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), la hausse des coûts de l’assurance maladie est le sujet qui inquiète le plus la population, avec 50% des gens se disant «très préoccupés» et 34% «assez préoccupés».

Malgré le mécontentement, le sondage révèle que la majorité des personnes interrogées souhaite maintenir le principe de solidarité sur lequel repose le système suisse (les primes ne sont pas proportionnelles au risque de tomber malade), afin de garantir que chaque personne puisse être aidée en cas de maladie.

Selon une autre enquête menée par Comparis, la moitié des personnes vivant en Suisse estiment ne pas pouvoir supporter une hausse des primes supérieure à 4%. Actuellement, en moyenne, une personne en Suisse dépense 378 francs par mois pour l’assurance maladie.