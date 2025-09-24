Aujourd’hui en Suisse

Dans la législation actuelle, les veuves reçoivent une rente à vie, tandis que les veufs ne la perçoivent que jusqu’à ce que leur dernier enfant atteigne l’âge de la majorité.

Mercredi, le Conseil national a adopté plusieurs dispositions visant à supprimer les rentes de veuves et de veufs à vie . Il a aussi accepté deux textes visant un durcissement de l’asile. Après le National, le Conseil des États souhaite quant à lui rendre l’accès au service civil plus difficile.

Les rentes de veuves et veufs à vie ne correspondent plus à la réalité, selon le Conseil fédéral, qui a décidé de les revoir. Mercredi, le Conseil national a suivi cette ligne. Il ne s’agira plus de rentes de veuvage, mais d’une «rente pour le parent survivant», versée jusqu’à ce que le dernier enfant atteigne l’âge de 25 ans, quel que soit l’état civil des parents.

Après le Conseil des États mardi, le National a tenu mercredi une session extraordinaire sur l’asile, à la demande de l’UDC. Finalement, sur six textes, il a accepté deux motions visant à réduire «l’attractivité» de la Suisse pour la migration illégale, contre l’avis du Conseil fédéral.

Suivant le National, Le Conseil des États a décidé d’un durcissement d’accès au service civil pour renforcer les effectifs militaires. Aujourd’hui, il suffit d’en faire la demande pour être affecté au service civil. Mais le Conseil fédéral, inquiet pour les effectifs militaires, veut limiter ces départs.