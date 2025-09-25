Aujourd’hui en Suisse

La Suisse prépare une action humanitaire: 20 enfants blessés de la bande de Gaza devraient être soignés. En parallèle, des parlementaires de tous les partis réclament du Conseil fédéral un rôle plus actif à Gaza.

Les enfants représentent environ la moitié de la population de Gaza. Depuis deux ans, des milliers de filles et de garçons ont été tués ou blessés. D’après SRF, le Conseil fédéral aurait décidé d’en sauver 20.

Ces enfants devraient être transférés en Suisse avec un maximum de quatre accompagnants. L’opération n’a pas encore été confirmée officiellement. Mais selon SRF, plusieurs membres du Conseil fédéral seraient impliqués.

Ils et elles devraient être pris en charge dans des hôpitaux suisses, peut-être à Genève. Le voyage s’annonce toutefois difficile, confie une source auprès de SRF, notamment parce que toute sortie de Gaza doit être autorisée par Israël. Le statut des familles reste incertain; elles pourraient obtenir un visa humanitaire.

Gaza s’impose ces jours-ci comme un sujet permanent dans l’actualité suisse. À Bellinzone, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a dû fuir des manifestants propalestiniens. Son département a rappelé que la Suisse n’a pas changé de position: elle continue de plaider pour une solution à deux États, mais ne reconnaît pas la Palestine comme État pour l’instant.

Mercredi, pour la première fois, des parlementaires de tous les partis ont déposé une motion commune. Ils et elles demandent au Conseil fédéral de soumettre à l’Assemblée générale de l’ONU une motion urgente exigeant un accès humanitaire à Gaza et la libération de tous les otages.