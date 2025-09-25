La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Enfant à Gaza
Cinquième Suisse

Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

Dans le flux d’actualités liées aux guerres et aux menaces, une bonne nouvelle sort du lot aujourd’hui: selon SRF, la Suisse prévoit d’accueillir 20 enfants blessés de Gaza.

Nous nous penchons également sur le thème de l’immigration, qui fait actuellement l’objet d’un véritable marathon de débats au Parlement. Les élus et les élues y discutent de l’initiative de l’UDC dite de la «Suisse à 10 millions». Nous vous relayons aussi les déclarations du ministre de la Défense, Martin Pfister, qui s’est dit préoccupé par les agressions de drones observées dans d’autres pays européens ces derniers jours.

Salutations de Berne,

Ce contenu a été publié sur
6 minutes

Je me concentre sur les aspects particuliers et quotidiens de la Suisse. J'écris des articles pour un public international sur le fonctionnement du pays et la façon dont les gens y vivent. Après avoir étudié l'allemand et la scandinavistique à Zurich et à Oslo, j'ai obtenu mon diplôme à l'école de journalisme MAZ. J'ai travaillé pour différents quotidiens suisses et comme indépendante, couvrant un large éventail de sujets. Je travaille pour SWI swissinfo.ch depuis 2023.

Des enfants à Gaza
La moitié de la population gazaouie est composée d’enfants. KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER

La Suisse prépare une action humanitaire: 20 enfants blessés de la bande de Gaza devraient être soignés. En parallèle, des parlementaires de tous les partis réclament du Conseil fédéral un rôle plus actif à Gaza.

Les enfants représentent environ la moitié de la population de Gaza. Depuis deux ans, des milliers de filles et de garçons ont été tués ou blessés. D’après SRF, le Conseil fédéral aurait décidé d’en sauver 20.

Ces enfants devraient être transférés en Suisse avec un maximum de quatre accompagnants. L’opération n’a pas encore été confirmée officiellement. Mais selon SRF, plusieurs membres du Conseil fédéral seraient impliqués.

Ils et elles devraient être pris en charge dans des hôpitaux suisses, peut-être à Genève. Le voyage s’annonce toutefois difficile, confie une source auprès de SRF, notamment parce que toute sortie de Gaza doit être autorisée par Israël. Le statut des familles reste incertain; elles pourraient obtenir un visa humanitaire.

Gaza s’impose ces jours-ci comme un sujet permanent dans l’actualité suisse. À Bellinzone, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a dû fuir des manifestants propalestiniens. Son département a rappelé que la Suisse n’a pas changé de position: elle continue de plaider pour une solution à deux États, mais ne reconnaît pas la Palestine comme État pour l’instant.

Mercredi, pour la première fois, des parlementaires de tous les partis ont déposé une motion commune. Ils et elles demandent au Conseil fédéral de soumettre à l’Assemblée générale de l’ONU une motion urgente exigeant un accès humanitaire à Gaza et la libération de tous les otages.

Parlement
115 orateurs et oratrices se sont inscrits au débat sur l’initiative «Suisse à 10 millions» Keystone / Alessandro Della Valle

L’UDC demande le soutien de son groupe parlementaire au Conseil national pour son initiative dite de la «Suisse à 10 millions». Le parti a par ailleurs déjà déposé sa prochaine initiative sur thème de l’immigration.

Le Conseil national a débattu ce jeudi de l’initiative de l’UDC visant à limiter l’immigration. Le parti met en garde contre une surcharge des infrastructures helvétiques, tandis que les autres formations l’accusent d’attiser la haine contre les étrangers et de faire preuve d’hypocrisie, notamment concernant la hausse des loyers. Il n’est pas certain que le débat puisse être clos aujourd’hui. Selon le Blick, 115 orateurs et oratrices se sont inscrits, dont la quasi-totalité du groupe UDC.

Dans les embouteillages ou sur le marché du logement, les effets de la croissance démographique sont palpables. Une limitation permettrait-elle d’apporter un soulagement? «Nous aurions moins de stress lié à la densification, mais une foule d’autres problèmes», résume SRF. Manque de main-d’œuvre qualifiée, recettes fiscales en baisse; combler ces manques serait difficile, car travailler plus ou plus longtemps rencontre peu d’écho dans la population.

L’UDC a déjà lancé sa prochaine initiative. Mercredi, le parti a déposé son initiative pour la protection des frontières, qui prévoit notamment des contrôles systématiques des personnes entrant en Suisse. Comme elle est incompatible avec l’accord de Schengen, les initiants demandent au Conseil fédéral d’en renégocier les termes.

Martin Pfister
La Suisse doit se préparer rapidement contre d’éventuelles attaques, avertit Martin Pfister Keystone / Peter Schneider

Les récentes intrusions de drones dans des villes européennes inquiètent le ministre de la Défense Martin Pfister, qui n’exclut pas un nouveau vote sur les avions de combat.

Après Copenhague et Oslo, l’aéroport d’Aalborg, au Danemark, a été perturbé la nuit dernière par un drone, entraînant la fermeture de l’espace aérien pendant plusieurs heures. «Je suis préoccupé», a déclaré Martin Pfister mercredi soir dans l’émission Rundschau de SRF.

Si des drones russes avaient violé l’espace aérien polonais il y a deux semaines, les circonstances des intrusions constatées dans les pays scandinaves restent floues. Martin Pfister n’écarte pas que la Suisse puisse elle aussi devenir une cible d’attaques russes. «Nous devons être rapidement prêts à y faire face.»

Mais la Suisse peine à se doter d’un armement adéquat. Après le «malentendu» sur le prix fixe des 36 F-35 commandés, le Conseil fédéral se retrouve face à un dilemme: acheter moins d’avions? Dépenser plus que les six milliards approuvés par le peuple? Martin Pfister insiste: 36 appareils représentent le strict minimum pour défendre le pays. Et il n’exclut pas de soumettre la question à un nouveau vote populaire.

Ambulance
Les étrangers coûtent en moyenne moins cher au système de santé helvétique que les Suisses. Keystone / Gaetan Bally

Un rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) dément la thèse de l’UDC: les étrangers établis en Suisse engendrent en moyenne des coûts de santé plus faibles que les citoyens suisses.

Retour sur le thème de l’immigration. Comme vous avez pu le lire dans nos précédentes lettres d’information, les primes d’assurance maladie augmenteront à nouveau l’an prochain. L’UDC propose de réduire les coûts de santé en rendant l’accès au système de santé plus coûteux pour les étrangers et en le restreignant, surtout pour les requérants d’asile.

Mais la Tribune de Genève montre aujourd’hui, chiffres de l’OFS à l’appui,que les personnes étrangères ne sont pas des facteurs de coûts plus élevés. Selon le rapport, les étrangers et étrangères résidant en Suisse coûtent moins cher au système de santé que les citoyens suisses.

Entre 2019 et 2022, les coûts moyens annuels s’élevaient à 3554 francs pour les Suisses et à 2569 francs pour les étrangers. Si certaines nationalités dépassent la moyenne helvétique – Italie ou Géorgie, par exemple – d’autres, comme l’Allemagne, la France ou le Portugal, génèrent des coûts nettement inférieurs.

Les requérants et requérantes d’asile ne figurent pas dans le rapport. Mais selon les calculs de l’OFSP, ils représentaient en 2021 à peine plus d’un demi-pour cent des coûts totaux de l’assurance de base.

Traduit de l’allemand à l’aide d’un traducteur automatique/dbu

Les plus lus
Cinquième Suisse

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision