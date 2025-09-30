Aujourd’hui en Suisse

Tant les sondages de la SSR que ceux de Tamedia prévoyaient une votation serrée sur l’abolition de la valeur locative et un «oui» quasi certain pour l’introduction de l’identité électronique (e-ID). C’est le contraire qui s’est produit.

Les votations fédérales de dimanche dernier restent au cœur de l’actualité dans les médias suisses, qui s’interrogent notamment sur les raisons pour lesquelles les prévisions des sondages publiés quelques jours auparavant se sont révélées erronées – un phénomène plutôt rare.

Sur la SRF, la politologue Martina Mousson souligne que les sondages ne sont qu’une photographie de l’opinion publique à un moment donné, et que des retournements peuvent survenir avant le jour du vote, comme une mobilisation de dernière minute imprévue. Selon elle, c’est ce qui s’est produit, avec une poussée décisive dans les zones rurales en faveur de l’abolition de la valeur locative, un électorat aussi plus sceptique à l’égard de l’e-ID.

Sur la RTS, le professeur de sciences politiques à l’Université de Lausanne Sean Müller avance l’hypothèse que les sondages, en annonçant un résultat serré, ont incité de nombreuses personnes favorables à la suppression de la valeur locative à se rendre aux urnes.

Sean Müller voit aussi dans le résultat des urnes le signe de l’émergence d’«une partie de la société qui rejette l’État, les experts et les médias». Il s’agirait, selon lui, d’un mouvement né pendant la pandémie de Covid-19, méfiant envers la «expertocratie» et donc aussi envers les sondages, «auxquels il ne participe pas ou, s’il le fait, ment». La NZZ, en analysant le vote et les fractures de plus en plus visibles dans la société suisse lors des votations, donne un nom à ce phénomène: le «Corona-Graben».