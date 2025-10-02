Aujourd’hui en Suisse

Le nouveau paquet d’accords avec l’UE inquiète aussi bien ceux qui craignent qu’il n’entre pas en vigueur que ceux qui y sont opposés.

Les relations avec l’Union européenne sont montées sur le podium des principales préoccupations de la population suisse , avec 42% des personnes interrogées dans un sondage de Tamedia qui les considèrent comme un facteur important d’inquiétude. Les coûts de la santé conservent la première place (70%), tandis que l’immigration (51%) occupe la deuxième position.

Par rapport au dernier sondage d’il y a deux ans, les relations avec Bruxelles ont gagné 14 points de pourcentage. La raison de cette hausse n’est pas précisée, mais elle se devine facilement, selon 24heures: le nouveau paquet d’accords avec l’UE. Ceux qui y sont favorables craignent une perte de richesse s’il n’entre pas en vigueur, ce qui fermerait à la Suisse l’accès au marché unique. Ceux qui s’y opposent, en revanche, redoutent une «soumission» à l’UE et une immigration de masse.

La retraite semble en revanche être un facteur moins préoccupant, passant de la deuxième à la sixième place (39%). L’approbation par le peuple d’une 13e rente AVS pourrait expliquer ce recul, écrivent les titres de Tamedia.

Bien qu’ils aient perdu 5 points de pourcentage par rapport à il y a deux ans (de 75% en 2023 à 70% cette année), les coûts de la santé restent solidement en tête. En cause: les augmentations continues des primes de l’assurance-maladie obligatoire.