Aujourd’hui en Suisse

Les relations avec l’UE redeviennent l’une des principales préoccupations de la population suisse, même si les coûts de la santé restent solidement en tête.
Et tandis qu’un hôtel historique devenu «halal» déclenche une polémique aux accents politiques, les regards se tournent aussi vers la Méditerranée, où Israël a intercepté la Flottille pour Gaza, à bord de laquelle se trouvaient plusieurs personnes de nationalité suisse.
Les relations avec l’Union européenne sont montées sur le podium des principales préoccupations de la population suisse, avec 42% des personnes interrogées dans un sondage de Tamedia qui les considèrent comme un facteur important d’inquiétude. Les coûts de la santé conservent la première place (70%), tandis que l’immigration (51%) occupe la deuxième position.
Par rapport au dernier sondage d’il y a deux ans, les relations avec Bruxelles ont gagné 14 points de pourcentage. La raison de cette hausse n’est pas précisée, mais elle se devine facilement, selon 24heures: le nouveau paquet d’accords avec l’UE. Ceux qui y sont favorables craignent une perte de richesse s’il n’entre pas en vigueur, ce qui fermerait à la Suisse l’accès au marché unique. Ceux qui s’y opposent, en revanche, redoutent une «soumission» à l’UE et une immigration de masse.
La retraite semble en revanche être un facteur moins préoccupant, passant de la deuxième à la sixième place (39%). L’approbation par le peuple d’une 13e rente AVS pourrait expliquer ce recul, écrivent les titres de Tamedia.
Bien qu’ils aient perdu 5 points de pourcentage par rapport à il y a deux ans (de 75% en 2023 à 70% cette année), les coûts de la santé restent solidement en tête. En cause: les augmentations continues des primes de l’assurance-maladie obligatoire.
La pression réelle des primes de l’assurance-maladie obligatoire sur les finances des ménages suisses pourrait être plus forte que ce qu’ont récemment annoncé les autorités, selon une étude du cabinet d’audit et de conseil Deloitte.
L’Office fédéral de la santé publique a indiqué pour 2026 une hausse moyenne de 4,4% en Suisse mais, selon Deloitte, il s’agit d’une information trompeuse. En effet, les primes les plus avantageuses proposées par les assureurs – celles qui intéressent le plus les personnes déjà en difficulté pour les payer – augmenteront en réalité d’environ 7%, soit 23 francs par mois.
Il existe toutefois de fortes disparités régionales. Zoug est le seul canton où les primes baisseront l’an prochain (moins 46 francs par mois), mais uniquement parce que les autorités ont décidé de prendre en charge 99% des coûts des soins hospitaliers stationnaires. Dans le canton le plus touché, le Tessin, on s’attend à des hausses entre 40 et 52 francs selon les régions.
Il n’est pas surprenant que dimanche dernier, dans ce canton italophone, la population ait approuvé en votation – contre les recommandations des autorités – deux initiatives visant à réduire le fardeau que représentent pour les finances des ménages les primes des «caisses maladie».
Trop d’hôtels en Suisse sont vendus à des étrangers, et certains veulent changer la loi pour limiter ce phénomène. C’est le thème sur lequel plusieurs journaux se penchent ce jeudi. Au centre du débat: l’Hotel Bellevue au Lac, sur le lac de Thoune, dans le canton de Berne, dont le restaurant ne sert plus d’alcool ni de viande de porc.
L’établissement a été acheté par des investisseurs d’Abou Dhabi et ce changement de menu fait grincer des dents plusieurs habitants, dont les plaintes ont été relayées en septembre par la télévision publique SRF.
Sur le plan financier, les acheteurs suisses n’ont aucune chance face aux investisseurs étrangers, affirme le conseiller national socialiste Ueli Schmezer, qui pointe du doigt la Lex Koller, loi limitant les acquisitions immobilières par des étrangers. Depuis 1997, elle ne s’applique plus aux biens commerciaux, mais uniquement aux propriétés privées. Une tentative de modification a échoué en 2014 au Conseil des États, mais Ueli Schmezer veut remettre l’ouvrage sur le métier, rapporte Der Bund.
L’association faîtière Hotelleriesuisse voit d’un mauvais œil un changement, arguant que les investissements étrangers sont importants et contribuent à la diversité ainsi qu’à la préservation du secteur hôtelier suisse, y compris les lits et les emplois.
Les embarcations de l’initiative humanitaire «Global Sumud Flotilla» à destination de Gaza, à bord desquelles se trouvent notamment l’activiste suédoise Greta Thunberg et une vingtaine de personnes de nationalité suisse, dont l’ancien maire de Genève Rémy Pagani, ont été interceptées par les forces israéliennes. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a lancé un appel aux autorités de Tel-Aviv.
Le DFAE demande d’agir conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité, en garantissant la sécurité des participants. Il a également annoncé le déploiement d’un dispositif consulaire pour protéger les personnes concernées.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les personnes arrêtées sont «saines et sauves» et qu’elles seront expulsées vers l’Europe. Le DFAE a toutefois été informé de l’arrestation de certains participants, dont les noms n’ont pas encore été officiellement communiqués. «Le DFAE met tout en œuvre pour obtenir le plus rapidement possible des informations sur les personnes détenues et leur lieu de détention. Dès que cela sera possible, des représentants de l’ambassade rendront visite aux détenus», précise un communiqué.
L’annonce des interceptions hier soir a rapidement suscité des réactions, déclenchant des manifestations dans plusieurs villes européennes, y compris en Suisse. La plus importante de Suisse a eu lieu à Lausanne, où entre 500 et 1000 personnes ont répondu mercredi à 21 h 30 à l’appel d’un collectif propalestinien. D’autres manifestations sont prévues aujourd’hui dans plusieurs villes du pays.
