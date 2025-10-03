Aujourd’hui en Suisse

L’Union démocratique du centre (UDC) dépasse pour la première fois la barre des 30% d’intention de vote , révèle le baromètre électoral de la SSR à mi-législature. En parallèle, la gauche se stabilise, tandis que les partis libéraux perdent du terrain.

Comme ailleurs en Europe occidentale, la droite conservatrice continue de progresser en Suisse. Déjà victorieuse lors des législatives de 2023, l’UDC a encore gagné 2,5 points de pourcentage en deux ans. Elle est désormais créditée de 30,4% des intentions de vote et pourrait ainsi réaliser le meilleur score de son histoire aux élections fédérales de 2027.

De l’autre côté de l’échiquier politique, les partis de gauche semblent se stabiliser: les Vert-e-s et le Parti socialiste (PS) progressent chacun de 0,5%. Les partis du spectre libéral, eux, sont à la peine: le Parti Vert’libéral perd 1,5 point de pourcentage et le Parti libéral-radical (PLR) un point. Le Centre recule également légèrement, mais se positionne désormais devant le PLR.

«La polarisation politique s’accentue en Suisse: les pôles se renforcent aux dépens des partis au positionnement plus modérés», constate le politologue de Sotomo, Michael Hermann. Si l’immigration, thème phare de l’UDC, a perdu en importance dans l’opinion publique, il explique les gains du premier parti de Suisse par la montée des préoccupations liées à la sécurité et à la souveraineté.