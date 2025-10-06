Aujourd’hui en Suisse
Helvètes du monde, bonjour,
À la veille du second anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël, les fédérations et associations juives de Suisse disent leur souffrance, tandis que des membres suisses de la flottille pour Gaza ont été rapatriés dimanche, après une détention qu’ils qualifient d’«inhumaine».
Je vous parle également de vaches suisses menées à l’abattoir à cause des droits de douane américains, de l’explosion du budget de la caserne des gardes suisses au Vatican et du port du voile à l’école en Suisse.
Bonne lecture,
Neuf membres suisses de la flottille pour Gaza sont rentrés ce week-end. Ils disent avoir été traités de manière «inhumaine» et affirment être «très préoccupés» par le sort des militantes et militants encore détenus par Israël.
À leur arrivée à l’aéroport de Genève dimanche après-midi, huit ressortissants suisses ont expliqué dans une déclaration commune qu’ils avaient été victimes «de tortures et d’exactions» lors de leur détention en Israël. Dix Suisses sont encore retenus, dont l’ancien maire de Genève Rémy Pagani.
L’écrivain et poète tessinois Vanni Bianconi a livré son témoignage à la RTS. Il y détaille les mauvais traitements dont il a été victime en Israël. Pour lui, «il est minable de voir la Suisse se comporter d’une façon aussi lâche». Face à cette initiative civile, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait prévenu qu’il n’interviendrait pas, soulignant la responsabilité individuelle de chacun.
À l’approche du second anniversaire de l’attaque d’Israël par le Hamas, la communauté juive en Suisse est «pensive et inquiète», d’après Ralph Friedländer, président de la Fédération des communautés israélites de Suisse. «D’une part, à cause des atrocités qui se sont produites le 7 octobre. D’autre part, à cause de la spirale de violence que cette journée a déclenchée: la guerre à Gaza, qui cause tant de souffrances à des dizaines de milliers de personnes», déclare Timrah Schmutz, directrice de l’organisation juive Gescher, à la SRF.
Pour la première fois depuis 57 ans, le pape a participé samedi à la prestation de serment des gardes suisses au Vatican. Une joie qui ne saurait écarter les problèmes de rénovation de leur caserne.
Le pape Léon XIV a été accueilli par une ovation debout par les 800 personnes invitées. Il a serré la main des cardinaux et des évêques présents, ainsi que de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. A 17h00 précises, les trompettes, signal de l’ouverture des festivités de l’assermentation de 27 gardes suisses, ont retenti.
Une allégresse qui détonne avec l’état de leur caserne, humide et vétuste. Le problème est connu de longue date et une fondation a été fondée en 2016 pour s’occuper des travaux, qui ont entre-temps pris du retard. En outre, les prix de la construction auraient augmenté de 35% à Rome par rapport à 2022.
Estimé au départ à 50 millions de francs, le coût du projet avoisinerait désormais 70 millions de francs. La fondation veut lancer une nouvelle campagne de collecte de fonds et va prendre contact avec les bailleurs de fonds, soit la Confédération et les cantons, indique son président Jean-Pierre Roth.
Jusqu’à 25’000 vaches sont menacées d’abattage en Suisse en raison des droits de douane américains, relate la NZZ am Sonntag. Une production excédentaire de 5%, associée à une demande en forte baisse aux États-Unis en raison des surtaxes douanières, en serait la cause.
L’augmentation de l’offre combinée à une moindre demande fait mécaniquement baisser les prix. L’Interprofession du lait (IP) appelle à diminuer le nombre de vaches pour maintenir le prix du lait. D’après cette dernière, des agriculteurs ont déjà commencé à réduire leurs troupeaux et à envoyer des animaux sains à l’abattoir.
Afin de réduire l’abattage, qui représente un manque à gagner pour les élevages, l’IP va puiser 11 millions de francs suisses dans un fonds d’urgence pour soutenir les exportations au cours des neuf prochains mois.
La Suisse compte un demi-million de vaches laitières. En temps normal, 85’000 d’entre elles sont abattues chaque année.
La Suisse alémanique est le théâtre de débats houleux sur le port du voile à l’école. La droite demande des règles plus strictes, tandis que la gauche exige une interdiction de tous les autres signes religieux (croix, kippa, etc.) si le voile est prohibé.
Ces questions relèvent des autorités cantonales. Là où certains interdisent explicitement les symboles religieux pour le corps enseignant, d’autres se limitent à de simples recommandations ou n’ont tout simplement pas de directives. S’agissant des élèves, le voile demeure autorisé dans une majorité de cas, d’après Blick.
Dans les cantons de Schwytz, de Berne et de Saint-Gall, des élues et élus ont déposé des motions et autres interpellations visant à ce que les règles soient appliquées de manière impartiale et uniforme. Le Parti socialiste saint-gallois dénonce notamment une «politique unilatérale au détriment des femmes musulmanes».
Dans ce débat pour l’instant cantonal, la Confédération pourrait bientôt être sollicitée. Le comité d’Egerkingen, connu pour ses initiatives populaires contre les minarets et la burqa, envisage de lancer une nouvelle initiative, dont le but serait de bannir le voile de toutes les écoles, chez les enseignantes comme chez les élèves.
