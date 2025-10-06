Aujourd’hui en Suisse

Helvètes du monde, bonjour,

À la veille du second anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël, les fédérations et associations juives de Suisse disent leur souffrance, tandis que des membres suisses de la flottille pour Gaza ont été rapatriés dimanche, après une détention qu’ils qualifient d’«inhumaine».

Je vous parle également de vaches suisses menées à l’abattoir à cause des droits de douane américains, de l’explosion du budget de la caserne des gardes suisses au Vatican et du port du voile à l’école en Suisse.

Bonne lecture,