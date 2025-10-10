Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

La Suisse compte parmi les pays ayant la plus grande communauté étrangère résidente par rapport à la taille de sa population. Aujourd’hui, nous découvrons exactement combien de personnes ont un passé migratoire.

Mais il y a aussi les personnes qui, malgré une vie construite en Suisse, se retrouvent à risque d’expulsion faute de passeport helvétique, comme le montre un témoignage recueilli par Swissinfo.

Nous terminerons en parlant de la circulation routière et du sort du centre suisse de référence pour les intoxications.

Bonne lecture!