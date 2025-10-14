Aujourd’hui en Suisse

La Suisse doit reconnaître officiellement la Palestine comme État . C’est ce que demande un comité national composé de 26 membres, qui réunit des personnes issues de la société civile, des juristes et plusieurs élues et élus de gauche. Pour soumettre la question au vote populaire, l’initiative populaire lancée ce mardi devra recueillir 100’000 signatures d’ici le 14 avril 2027.

Cela fait 76 ans que la Suisse a reconnu l’État d’Israël, et faire de même pour la Palestine est, selon les auteurs de l’initiative, «une condition indispensable à la construction d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, qui respecte l’égalité des droits de tous les peuples». Ils rappellent qu’actuellement, 80% des pays membres de l’ONU ont déjà franchi ce pas. Si la récolte de signatures aboutit, la Suisse deviendrait le premier pays au monde à appeler sa population à se prononcer sur la reconnaissance de l’État de Palestine.

Par ailleurs, au lendemain de l’accord de paix signé lundi en Égypte visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien, le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis a déclaré: «Nous nous engagerons pour l’établissement d’une autorité palestinienne en vue de la création d’un État palestinien.» Jusqu’à présent, le Conseil fédéral a justifié sa réticence à reconnaître l’État de Palestine en affirmant qu’une reconnaissance ne pourrait être envisagée que si des mesures concrètes en faveur de la solution à deux États étaient mises en œuvre.

Texte traduit de l’italien à l’aide de l’IA/op