Aujourd’hui en Suisse

La manifestation de soutien à la Palestine de samedi à Berne continue de faire des remous. Alors que la police bernoise se félicite d’avoir interpellé un nombre record de personnes – dont une «partie considérable» vient de Suisse romande –, Amnesty pointe du doigt l’agressivité des forces de l’ordre.

«Il est inhabituel que nous puissions identifier autant d’activistes du ‘black bloc’», a déclaré Michael Bettschen, chef adjoint de la police régionale de Berne. 536 personnes ont été arrêtées et identifiées, avant d’être relâchées. La plupart vont être poursuivies pour émeutes.

80% d’entre elles ne résident pas dans le canton de Berne, dont une «partie considérable» vient de Suisse romande, a également indiqué Michael Bettschen. 85% des personnes interpellées ont la nationalité suisse et la plupart sont âgées de 20 à 29 ans. Près de la moitié sont des femmes et 23 mineures.

Plus de 200 témoignages recueillis dès lundi par l’ONG Amnesty International Suisse, présente à la manifestation en tant qu’observatrice, condamnent l’agressivité de la police et font état de manifestants pacifiques et de passants victimes de blessures au torse ou au visage. L’organisation va également analyser du matériel vidéo, afin d’évaluer «les actions de la police du point de vue des droits fondamentaux», et publier ses conclusions.