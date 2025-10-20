Aujourd’hui en Suisse

Le Vert Nicolas Walder a été élu au Conseil d’État genevois au second tour de l’élection partielle. Dans le Jura, personne n’a obtenu la majorité absolue dimanche lors du premier tour de l’élection au gouvernement cantonal. Le second tour est fixé au 9 novembre.

Après la démission d’Antonio Hodgers, les Verts conserveront donc leur siège au Conseil d’État genevois. Selon les résultats définitifs, Nicolas Walder devance de 5604 voix l’UDC Lionel Dugerdil. Le taux de participation s’est élevé à 32,3%.

Dimanche, les Jurassiennes et Jurassiens se sont déplacés aux urnes pour élire leur gouvernement et leur Parlement. La participation a atteint 41,5%. Lors de l’élection au gouvernement, les trois ministres sortants sont arrivés en tête. Au Parlement, Le Centre a gagné deux sièges et reste la force principale, devant le Parti socialiste (16 sièges/+3) et l’UDC (11 sièges/+4). Les autres partis reculent et le Parti vert’libéral disparaît.

L’un des enjeux majeurs des élections était l’arrivée potentielle de candidats UDC dans les gouvernements genevois et jurassien, ce qui aurait constitué une première. À Genève, l’UDC Lionel Dugerdil n’a pas réussi, mais il obtenu un score inédit. Et dans le Jura, Fred-Henri Schnegg est bien placé pour le second tour. Pour le politologue Andrea Pilotti, «les thèmes de l’UDC ont bien pris à Genève et dans le Jura. Deux cantons frontières, ce n’est pas anodin».