Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Parlement suisse ne dispose pas d’une circonscription dédiée aux personnes résidant hors des frontières de la Confédération, mais un représentant de la Cinquième Suisse vient tout juste de devenir membre de la Chambre basse.

Nous vous parlerons ensuite d’une étude sur l’hostilité envers les personnes élues, ainsi que des nouveautés concernant la participation suisse aux programmes européens tels que Horizon et Erasmus+.

Notre sélection de l’actualité de ce mardi se conclura par un dilemme éthique autour de la fin de vie.

Bonne lecture!