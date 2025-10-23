Aujourd’hui en Suisse
L’aide humanitaire pour Gaza ouvre notre sélection quotidienne, avec les fonds récoltés par la Chaîne du Bonheur et l’accueil d’enfants palestiniens blessés en Suisse. Cette dernière initiative confirme l’existence d’un «Gaza Graben» entre les régions linguistiques.
Nous nous rendrons ensuite en Suisse orientale pour parler du village évacué de Brienz et du projet de taxis autonomes de CarPostal. Enfin, nous découvrirons quel pourcentage de la population suisse rencontre des difficultés en lecture.
Salutations de Berne!
Lors de la journée nationale de collecte de fonds pour la population civile de la bande de Gaza, mercredi, la Chaîne du Bonheur a récolté plus de 4,5 millions de francs. Les dons promis durant l’événement, organisé en collaboration avec la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), permettront aux organisations humanitaires partenaires suisses de la Chaîne du Bonheur de fournir une aide d’urgence vitale à des milliers de personnes.
Par ailleurs, la Confédération débloquera deux millions de francs pour l’aide humanitaire à Gaza. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, au lendemain de sa rencontre avec son homologue jordanien Ayman Safadi, à Amman.
Parallèlement, des divergences apparaissent entre les cantons concernant l’accueil de vingt enfants palestiniens grièvement blessés en provenance de la bande de Gaza. L’initiative, soutenue par l’administration fédérale, prévoit que chacune de ces jeunes victimes du conflit soit accompagnée d’un maximum de quatre personnes.
En Suisse romande, la majorité des cantons ont donné leur accord pour accueillir ces personnes. Le Tessin a également donné son feu vert. En Suisse alémanique, en revanche, plusieurs cantons – comme Berne, Argovie, Zoug et Thurgovie – ont refusé, invoquant des raisons de sécurité et des incertitudes concernant le financement des soins et de l’accueil. À Zurich, où se trouve l’un des hôpitaux pédiatriques les plus avancés d’Europe, la discussion est encore en cours.
En Suisse, 15% des personnes âgées de 16 à 65 ans – soit 844’000 individus – rencontrent des difficultés en lecture et dans la résolution de calculs élémentaires. C’est ce qu’indique l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui a également analysé l’impact de ces faibles compétences sur la vie sociale et politique.
Les difficultés identifiées chez ces personnes entraînent des conséquences sur l’emploi: alors que 83% de la population totale travaille, cette proportion tombe à 71% dans cette catégorie. Quatre personnes sur cinq font partie des 40% de travailleurs aux revenus les plus faibles.
Par ailleurs, si 86% des personnes de nationalité suisse se déclarent généralement très satisfaites de leur vie, cette proportion chute à 75% chez celles ayant de faibles compétences en lecture et en calcul. À cela s’ajoute une perception plus négative de leur état de santé: 55% de la population juge sa santé très bonne, contre seulement 38% parmi les personnes aux compétences limitées.
Plus de personnes que prévu par les autorités communales ont demandé un transfert préventif depuis le village de Brienz, menacé par un glissement de terrain et évacué en novembre 2024. Avant la date limite du 30 septembre, 40 demandes de transfert préventif ont été déposées. Elles concernent 95 appartements répartis dans 45 bâtiments, dont la majorité sont des résidences secondaires et des logements de vacances.
Les autorités communales estiment qu’environ 35 résidents souhaitent quitter définitivement leur domicile. Les coûts de transfert sont pris en charge à 90% par la Confédération et le canton des Grisons. Avant l’évacuation, le village comptait environ 90 habitants. Depuis, une trentaine de résidents ont déménagé et deux personnes sont décédées.
Selon la loi fédérale sur les forêts, les maisons abandonnées doivent être démolies. Cependant, la Confédération laisse une porte ouverte pour les bâtiments historiques.
La commune grisonne d’Albula/Alvra, qui englobe Brienz, souhaite préserver «un village vivable» pour les habitants qui resteront sur place. Une décision concernant l’avenir de Brienz ne sera toutefois prise pas avant le printemps prochain, a déclaré le maire Daniel Albertin.
CarPostal se lance dans le secteur des taxis autonomes en partenariat avec le géant chinois Baidu. Le service «AmiGo» pourrait bientôt être disponible en Suisse orientale.
Le projet, soutenu par des instances fédérales et les cantons de Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie, vise à améliorer les liaisons dans les zones rurales et moins bien desservies par les transports publics traditionnels.
Les premiers tests des véhicules fournis par Apollo Go (une unité de Baidu spécialisée dans la mobilité autonome) débuteront en décembre, sans passagers et avec un «conducteur de sécurité».
Le service devrait être accessible au public à partir du premier semestre 2027. Il permettra de réserver l’un des 25 véhicules électriques sans chauffeur via une application.
Selon CarPostal, AmiGo sera la plus grande offre de véhicules automatisés en Europe.
