Aujourd’hui en Suisse

Le Parti socialiste du canton de Zurich a remis une pétition signée par plus de 40’000 personnes, demandant aux autorités d’accueillir une partie des enfants palestiniens blessés.

Lors de la journée nationale de collecte de fonds pour la population civile de la bande de Gaza, mercredi, la Chaîne du Bonheur a récolté plus de 4,5 millions de francs. Les dons promis durant l’événement, organisé en collaboration avec la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), permettront aux organisations humanitaires partenaires suisses de la Chaîne du Bonheur de fournir une aide d’urgence vitale à des milliers de personnes.

Par ailleurs, la Confédération débloquera deux millions de francs pour l’aide humanitaire à Gaza. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, au lendemain de sa rencontre avec son homologue jordanien Ayman Safadi, à Amman.

Parallèlement, des divergences apparaissent entre les cantons concernant l’accueil de vingt enfants palestiniens grièvement blessés en provenance de la bande de Gaza. L’initiative, soutenue par l’administration fédérale, prévoit que chacune de ces jeunes victimes du conflit soit accompagnée d’un maximum de quatre personnes.

En Suisse romande, la majorité des cantons ont donné leur accord pour accueillir ces personnes. Le Tessin a également donné son feu vert. En Suisse alémanique, en revanche, plusieurs cantons – comme Berne, Argovie, Zoug et Thurgovie – ont refusé, invoquant des raisons de sécurité et des incertitudes concernant le financement des soins et de l’accueil. À Zurich, où se trouve l’un des hôpitaux pédiatriques les plus avancés d’Europe, la discussion est encore en cours.