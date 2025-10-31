Aujourd’hui en Suisse

Il existe un large consensus pour poursuivre la voie bilatérale avec l’Union européenne, mais les nouveaux accords divisent la Suisse.

À Berne, la procédure de consultation sur le «paquet Suisse-UE» s’est achevée ce vendredi . Le Conseil fédéral reçoit un large soutien, mais l’enthousiasme reste mesuré: trop de voix souhaitent adapter le paquet à leur propre convenance.

La consultation sur les nouveaux accords avec l’UE a pris fin à Berne et une certaine inquiétude plane. Ainsi, la Fédération des entreprises a exprimé, selon Le Temps, sa «crainte d’un monstre bureaucratique». L’UDC est le seul parti à rejeter catégoriquement le paquet d’accords. Mais même les partisans du paquet se montrent peu enthousiastes. «C’est oui aux accords – mais tout le monde les veut sur mesure», écrit Le Temps.

Certes, un large consensus existe pour poursuivre la voie bilatérale, mais les nouveaux traités divisent. Selon la NZZ, les partisans y voient l’avenir, tandis que les opposants redoutent une adhésion rampante à l’UE. «Qui a raison? Voici la mauvaise nouvelle: personne ne le sait», écrit la NZZ.

Au cœur du débat se trouve la question sensible de l’adoption dynamique du droit. À l’avenir, la Suisse devrait, dans le cadre des accords bilatéraux, reprendre en principe le nouveau droit de l’UE – une démarche qui reste controversée sur le plan intérieur. Un refus du nouveau paquet serait certes possible, mais Bruxelles pourrait alors prendre des mesures compensatoires (potentiellement douloureuses), selon la NZZ. La Suisse peut certes décider librement d’accepter ou de rejeter les accords – «mais elle n’échappera pas à l’incertitude».