Aujourd’hui en Suisse

Une compagnie aérienne arborant la croix suisse sur fond bleu veut voler là où les autres ne vont plus. Blue Light Humanitarian Airlines prévoit d’offrir dès 2026 des vols humanitaires vers des zones de crise – de manière rapide et sans bureaucratie inutile ni but lucratif.

Selon la NZZ, l’entrepreneur genevois et pilote privé Pierre Bernheim veut transformer l’aviation humanitaire avec Blue Light Humanitarian Airlines. Ses appareils devraient être opérationnels en 72 heures pour transporter des secours, des équipes médicales ou des blessés – le tout à des tarifs fixes, environ 30% moins chers que ceux des prestataires actuels.

Le projet bénéficie du soutien du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui considère Blue Light comme «un complément pertinent» à l’aide d’urgence mondiale. Le canton de Genève salue également l’avantage potentiel en matière de coûts pour les organisations humanitaires.

Pierre Bernheim, qui est un descendant du fabricant de montres Raymond Weil, prévoit de louer deux avions dans un premier temps, mais son objectif à long terme est de constituer sa propre flotte, selon la NZZ. Coût par appareil: environ 22 millions de francs. Cinq millions ont déjà été réunis grâce à des dons privés, mais des engagements de clients comme le CICR ou le Programme alimentaire mondial de l’ONU manquent encore. Le premier vol est prévu pour 2026 – avec une croix suisse sur fond bleu comme symbole d’aide neutre.

Pour les Suisses de l’étranger vivant dans des zones de crise, Blue Light pourrait devenir une véritable bouée de sauvetage. En cas d’évacuation, comme récemment à Gaza, ou de livraison urgente de vaccins, comme pendant la pandémie, ce ne serait plus la Rega ou Swiss qui interviendraient, mais une compagnie suisse créée spécialement pour cela. L’objectif de Pierre Bernheim: établir un pont aérien neutre, enraciné en Suisse – une solidarité qui vole au secours d’un monde en crise.