Aujourd’hui en Suisse

Pour la seconde fois en quelques mois, un conseiller fédéral doit céder face à des manifestants en colère. Cette fois, c’est le ministre de la Défense Martin Pfister qui en a fait les frais.
Autre nouveauté: le phénomène du «home jacking», soit des cambriolages dans des maisons occupées.
Également inédit: une délégation de multimilliardaires ayant des liens étroits avec la Suisse s’est entretenue avec Donald Trump. Elle semble bien mieux placée que la Suisse officielle.
Mercredi soir, à l’Université de Genève, le conseiller fédéral Martin Pfister a été hué et sifflé par des manifestants propalestiniens.
Selon l’agence de presse Keystone-ATS, la raison de cette perturbation serait la décision du Département de la défense de maintenir l’achat du système de drones israélien ADS-15. «Pas de collabos dans nos unis», «Israël terroriste, Pfister complice» ont scandé une cinquantaine de personnes présente dans la salle de 600 places.
Ce n’est qu’après 25 minutes que le ministre de la Défense a pu commencer son exposé sur le paquet d’accords avec l’Union européenne. Il avait dû quitter temporairement la salle. Les manifestants se sont calmés après l’arrivée sur place d’un important dispositif policier en tenue d’intervention.
Déjà le 19 septembre, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis avait vécu une situation similaire à Bellinzone. Des policiers avaient dû le protéger des manifestants et le mettre en sécurité.
Des détails émergent sur la rencontre entre des représentants de l’économie suisse et Donald Trump. Le Bureau ovale accueillait une impressionnante concentration de richesse.
On parle du «Team Switzerland», qui a négocié mardi avec Donald Trump les relations commerciales entre la Suisse et les États-Unis. Nous en avons parlé hier, et l’on sait désormais qui était présent dans le Bureau ovale. Il y avait Alfred Gantner, investisseur financier chez Partners Group, avec une fortune estimée à plus de 3 milliards de dollars, Diego Aponte, représentant de l’entreprise maritime MSC basée à Genève, dont la fortune familiale est évaluée à 33 milliards de dollars, et Johann Rupert, président du conseil d’administration de la marque de luxe Richemont, avec une fortune estimée à 15,3 milliards de dollars.
Ne pouvait manquer à l’appel le proche de Trump, Jean-Frédéric Dufour, PDG de Rolex, la marque horlogère la plus connue au monde. Marwan Shakarchi représentait les raffineries d’or suisses: son groupe MKS Pamp raffine chaque année de l’or pour une valeur de 22 milliards de francs. Enfin, il y avait aussi le discret Daniel Jäggi, négociant en matières premières, dont l’entreprise Mercuria est basée à Genève, avec une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars.
Mais plus importante encore est l’influence de ces hommes, notamment celle de Daniel Jäggi. Il aurait en effet été question d’accords sur les matières premières. Et aussi du transfert des processus de raffinage de l’or suisse vers les États-Unis.
Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis vient de se pencher pour la première fois sur la politique douanière du président Trump. La question est de savoir s’il pouvait la décider seul. Un jugement n’est attendu qu’à partir de décembre.
Le Conseil fédéral veut que l’ONU inscrive le yodel sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Une décision est attendue d’ici la fin de l’année.
Chaque année, l’UNESCO ajoute environ 60 expressions culturelles à cette liste de biens culturels immatériels. L’idée d’y inclure le yodel vient d’une initiative de la Fédération suisse des yodleurs.
Les journaux de Tamedia citent Julien Vuilleumier de l’Office fédéral de la culture, qui pilote la candidature suisse auprès de l’UNESCO. À propos des origines du yodel suisse, il déclare: «Certains disent que c’était un moyen de communication entre les vallées, utilisant ces sons très caractéristiques qui portent loin. D’autres pensent qu’il s’agit d’une forme de chant.» Ce qui est certain: «Le yodel a toujours évolué et s’est transformé au fil du temps.»
Les cambriolages se multiplient en Suisse romande. Et un phénomène inquiétant gagne du terrain: le home jacking, c’est-à-dire des intrusions alors que les habitants sont présents dans leur logement.
Selon un reportage de la RTS, la hausse est particulièrement marquée dans les cantons frontaliers avec la France. Alors que la moyenne nationale est de trois cambriolages pour 1000 ménages, les chiffres sont nettement plus élevés à Neuchâtel (3,6), dans le Jura et les deux Bâle (4,1), dans le canton de Vaud (5,4) et surtout à Genève (8,5). L’inquiétude est particulièrement forte dans les communes aisées de la rive gauche du canton de Genève.
Le home jacking, en particulier, est en nette augmentation: des cambriolages commis alors que les occupants sont chez eux. «Ce type d’effraction est considéré comme particulièrement violent; les victimes en subissent souvent les séquelles traumatiques pendant des années», indique la RTS.
Édouard Cuendet, conseiller communal à Cologny (Genève), déclare: «La sécurité physique fait partie de l’ADN de la Suisse. Si nous perdons cet avantage, les gens partiront.»
