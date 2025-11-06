Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour la seconde fois en quelques mois, un conseiller fédéral doit céder face à des manifestants en colère. Cette fois, c’est le ministre de la Défense Martin Pfister qui en a fait les frais.

Autre nouveauté: le phénomène du «home jacking», soit des cambriolages dans des maisons occupées.

Également inédit: une délégation de multimilliardaires ayant des liens étroits avec la Suisse s’est entretenue avec Donald Trump. Elle semble bien mieux placée que la Suisse officielle.

Bonne lecture!