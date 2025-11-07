Aujourd’hui en Suisse

Pour de très gros contrats, une grande entreprise publique suisse doit-elle favoriser l’industrie nationale ou peut-elle se fournir à l’étranger? Un achat de matériel des Chemins de fer fédéraux suscite la polémique .

Les CFF ont attribué à Siemens Mobility un contrat de 2,1 milliards de francs pour la livraison de 116 rames à deux étages destinées au RER zurichois et à la Suisse romande. Le constructeur allemand a été choisi pour ses performances en matière de coûts, d’efficacité énergétique, de maintenance et de durabilité, selon le directeur des CFF, Vincent Ducrot.

Le constructeur suisse Stadler a exprimé sa déception face à cette décision, soulignant que la différence de prix avec Siemens n’était que de 0,6%. Il met en avant la fiabilité de ses trains déjà en service dans plusieurs pays et rappelle que ses usines suisses emploient 6000 personnes et collaborent avec plus de 200 PME locales.

Le syndicat Unia juge «incompréhensible» de confier un tel contrat à l’étranger. «L’industrie suisse est actuellement confrontée à une situation de crise en partie provoquée de l’extérieur. Si le contrat de matériel roulant avait été attribué à une entreprise indigène, plus de 170 sous-traitants suisses auraient pu travailler le long de la chaîne de valeur, avec des délais très courts», note Unia. Rappelant au passage que la loi prévoit un soutien à la place industrielle suisse, le syndicat demande au Conseil fédéral et aux CFF de rendre publics les critères qui ont conduit au choix de l’entreprise allemande.