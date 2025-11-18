Aujourd’hui en Suisse

Le conseiller fédéral Guy Parmelin défend l’accord douanier controversé avec les États-Unis . Dans une interview accordée à CH Media, le ministre de l’Économie rejette l’accusation selon laquelle la Suisse se serait «rachetée» grâce à des promesses d’investissements de plusieurs milliards. Alors que le gouvernement tente de rassurer, le scepticisme grandit au Parlement.

Guy Parmelin souligne que la réduction des surtaxes américaines, de 39% à 15%, n’a pas été «achetée». «Nous n’avons rien acheté», affirme-t-il dans l’Aargauer Zeitung. Les projets d’investissement des entreprises suisses aux États-Unis étaient «déjà planifiés» et en partie «approuvés»; il n’existe aucune obligation de les réaliser. Les représentants économiques impliqués auraient «agi par patriotisme» et contribué à rendre le problème visible à Washington.

La déclaration d’intention conclue entre Berne et Washington la semaine dernière n’est qu’une étape intermédiaire. Elle doit déboucher sur un accord contraignant au cours des prochains mois et ce n’est qu’alors que le Parlement pourra intervenir. SRF rapporte une montée du scepticisme dans tous les partis: la gauche critique les nombreuses zones d’ombre tandis que les partis bourgeois dénoncent le manque de transparence. La question des futurs standards d’importation est particulièrement sensible. Les écologistes ne veulent par exemple pas entendre parler de l’importation de «poulets chlorés».

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) prépare désormais un mandat de négociation pour un accord contraignant et mènera ces discussions ultérieurement. L’objectif est un accord commercial. Les commissions parlementaires et les cantons seront associés au processus, assure le Seco. Au moment de la conclusion du traité, le Parlement en débattra en détail – et un référendum facultatif restera possible. Le peuple pourrait donc, en fin de compte, trancher.