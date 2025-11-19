La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cinquième Suisse

Aujourd’hui en Suisse

Helvètes du monde, bonjour,

Le deuxième sondage de la SSR en vue des votations du 30 novembre ne donne pas cher de la peau des deux textes présentés. Et vous, chers Suisses, chères Suissesses à l’étranger, suivez de près la tendance.

Un nouvel éboulement au-dessus de Brienz (GR), le départ des trois quarts du personnel de l’Unicef de Genève et la recrudescence des escroqueries en ligne complètent cette sélection.

Bonne lecture,

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

militants
Lors de son assemblée générale annuelle de février 2025 à Berne, la Jeunesse socialiste suisse a affiché le slogan «Taxez les riches, sauvez le climat» de son initiative. Keystone / Peter Klaunzer

Le service citoyen et l’initiative sur les successions se dirigent vers un «non». Une large majorité des Suisses, de l’intérieur comme de l’étranger, comptent rejeter les deux textes, selon le deuxième sondage SSR réalisé par l’institut gfs.bern.

La Jeunesse socialiste (JS) risque fortement de subir un sévère revers en votation fédérale le 30 novembre prochain. À un peu plus de 10 jours du scrutin, 68% de l’électorat s’oppose à l’initiative de cette dernière, qui veut imposer l’héritage des plus riches pour financer la lutte contre le réchauffement climatique.

La proposition ne séduit pas non plus la diaspora, même si elle vote habituellement davantage en faveur de l’écologie que les Suisses de l’intérieur. 64% des Suisses de l’étranger se disent contre le texte, 33% le soutiennent et 3% sont indécis. 

Le ciel s’assombrit également pour l’initiative «Pour une Suisse qui s’engage». Le texte, qui souhaite introduire un service citoyen obligatoire pour toutes les personnes de nationalité suisse, y compris les femmes, est désormais rejeté par 64% de l’électorat. Parmi les Suisses de l’étranger, 62% sont contre, 34% le soutiennent et 4% restent indécis.

village de montagne
Lors de l’éboulement de 2023, la coulée s’est arrêtée aux portes du village de Brienz (GR). Keystone / Gian Ehrenzeller

Le village de Brienz, dans les Grisons, est de nouveau menacé par un risque d’éboulement. Les géologues qui surveillent le plateau qui le surplombe ont constaté une nette accélération du mouvement sur une partie de ce dernier.

Les spécialistes estiment que 100’000 à 150’000 m3 de roches pourraient s’effondrer dans les prochains jours, écrit mardi la commune d’Albula, dont fait partie Brienz, dans son bulletin géologique.

Le plateau se déplace de 8 à 10 centimètres par jour. Jamais un mouvement aussi rapide n’avait encore été mesuré. Si elle s’effondre, la masse pourrait provoquer une coulée atteignant un million de mètres cubes. Des parties du village pourraient être touchées.

Les quelque 80 personnes habitant à Brienz ont été évacuées une nouvelle fois en novembre 2024. En juin 2023, un torrent de boue avait failli ensevelir le village, alors déjà évacué. 1,7 million de m3 de matériaux s’étaient arrêtés à sa limite. 

logo unicef
Le site de l’Unicef à Genève va perdre trois quarts de son personnel. KEYSTONE

L’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance) va délocaliser quelque 300 postes sur les 400 basés à Genève. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé cette restructuration mardi soir, rapportent la «Tribune de Genève» et «24 heures».

La restructuration de l’instance onusienne est motivée par une forte baisse attendue des recettes. Pour y faire face, elle doit générer 39 millions de dollars d’économies par an dès 2026.

L’UNICEF maintiendra une centaine de postes à Genève, «en concentrant sa présence sur le Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)», selon le DFAE. Le personnel délocalisé sera principalement transféré à Rome, mais aussi Nairobi et Istanbul.

Pour Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie genevoise (CCIG), le départ de l’UNICEF est «un signal d’alarme qui doit induire une véritable prise de conscience de la vulnérabilité de cet écosystème unique». Sous le coup de coupes budgétaires draconiennes depuis plusieurs mois, différentes agences onusiennes ont déjà relocalisé ou supprimé plus de 2000 postes.

clavier d'ordinateur
Les arnaques en ligne faisant usage de l’intelligence artificielle explosent. Keystone / Christian Beutler

Le nombre d’escroqueries à l’investissement en ligne est en forte hausse en Suisse depuis le début de l’année, selon les chiffres de l’Office fédéral de la Cybersécurité (OFCS) publiés mardi. Mercredi, le Conseil fédéral a également annoncé vouloir lutter contre les sites frauduleux.

Lors du premier semestre 2025, le nombre de cyberincidents communiqués à l’OFCS est resté «stable, à un niveau élevé». 58% concernaient des tentatives d’escroquerie. Si les alertes liées à des appels frauduleux ont baissé, les tentatives d’escroqueries à l’investissement en ligne via des publicités ont été multipliées par cinq.

Les personnes ciblées sont incitées à investir de l’argent sur des plateformes prétendument sérieuses via des publicités. Afin de gagner la confiance de leur victime, les cyberpirates usurpent l’identité de personnalités publiques. «La combinaison d’un visage familier, d’une voix contrefaite et d’une promesse de gain rend la supercherie plus crédible», indique le rapport de l’OFCS.

Pour lutter contre ce type de problèmes, le Conseil fédéral a adopté mercredi un rapport sur la lutte contre les sites Internet frauduleux. Si les outils juridiques existent déjà pour bloquer ces sites, ils ne sont pas utilisés de manière assez systématique. Le gouvernement veut intensifier la collaboration entre autorités, police et exploitants de registres, et envisage d’élargir les compétences pour mieux combattre les nouvelles formes de fraude – en s’appuyant aussi sur une coopération internationale.

