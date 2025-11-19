Aujourd’hui en Suisse

Le nombre d’escroqueries à l’investissement en ligne est en forte hausse en Suisse depuis le début de l’année , selon les chiffres de l’Office fédéral de la Cybersécurité (OFCS) publiés mardi. Mercredi, le Conseil fédéral a également annoncé vouloir lutter contre les sites frauduleux.

Lors du premier semestre 2025, le nombre de cyberincidents communiqués à l’OFCS est resté «stable, à un niveau élevé». 58% concernaient des tentatives d’escroquerie. Si les alertes liées à des appels frauduleux ont baissé, les tentatives d’escroqueries à l’investissement en ligne via des publicités ont été multipliées par cinq.

Les personnes ciblées sont incitées à investir de l’argent sur des plateformes prétendument sérieuses via des publicités. Afin de gagner la confiance de leur victime, les cyberpirates usurpent l’identité de personnalités publiques. «La combinaison d’un visage familier, d’une voix contrefaite et d’une promesse de gain rend la supercherie plus crédible», indique le rapport de l’OFCS.

Pour lutter contre ce type de problèmes, le Conseil fédéral a adopté mercredi un rapport sur la lutte contre les sites Internet frauduleux. Si les outils juridiques existent déjà pour bloquer ces sites, ils ne sont pas utilisés de manière assez systématique. Le gouvernement veut intensifier la collaboration entre autorités, police et exploitants de registres, et envisage d’élargir les compétences pour mieux combattre les nouvelles formes de fraude – en s’appuyant aussi sur une coopération internationale.