Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

La défense s’impose comme l’un des sujets politiques majeurs du moment. Ce mercredi matin, les munitions ont occupé une bonne partie des débats au Conseil des États.

La Chambre haute a refusé de réintroduire la possibilité pour les militaires de conserver des munitions à domicile. «En acceptant cette motion, nous accepterons encore plus de féminicides et de suicides», a averti une élue.

En revanche, le Conseil des États a également décidé que la Suisse devra garantir un stock suffisant pour protéger son espace aérien et maintenir une production nationale de cartouches.

Bonne lecture,