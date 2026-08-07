Aujourd’hui en Suisse

Suisses du monde, bonjour,

Au cœur de la torpeur estivale, la saga du F-35 tient la Suisse en haleine. Depuis que la Confédération a opté pour l’achat de l’avion de combat américain en 2021, les polémiques s’accumulent autour du projet.

Le choix d’un modèle américain au lieu d’un français a d’abord suscité la controverse, puis les surcoûts ont mis le pays en émois. Il y a deux semaines, les casques onéreux et lourds des pilotes faisaient les gros titres de la presse. Et désormais, c’est la censure d’un rapport sur l’appareil qui fait scandale.

Excellente lecture!