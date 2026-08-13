Aujourd’hui en Suisse

De nombreuses personnes sont venues assister à l’éclipse, ici au Stanserhorn, dans le canton de Nidwald.

Des milliers de personnes ont pris d’assaut les promontoires de Suisse pour observer l’éclipse solaire , mercredi en début de soirée, provoquant parfois de petits embouteillages.

Munis de lunettes spéciales, de bricolages maison ou de verres de soudure à métal, les Suisses ont assisté à un «double» coucher de soleil: le soleil a (partiellement) disparu derrière la lune, puis à l’horizon. L’occultation maximale a été atteinte vers 20h20 en Suisse.

À l’image d’un événement sportif, le phénomène astronomique a rassemblé des gens de tous horizons, bien préparés pour l’occasion avec leurs couvertures de pique-nique, glacières, chips ou chaises de camping…

Une fois n’est pas coutume, les conditions d’observation de l’éclipse étaient optimales dans une large partie de la Suisse, pour le plus grand bonheur des photographes. Au moment du point culminant, des applaudissements ont même retenti dans plusieurs endroits.