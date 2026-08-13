Aujourd’hui en Suisse
Helvètes du monde, bonjour,
Hier soir, assise dans un champ au sommet d’une colline, je faisais partie des milliers d’astronomes d’un jour qui ont observé l’éclipse solaire. Et vous, l’avez-vous vue? Où étiez-vous?
L’herbe desséchée du champ qui me piquait le postérieur m’a aussi rappelé combien la nature souffre de la canicule. Pourtant, en Suisse, le Conseil fédéral renonce pour l'instant à déclarer l'état d'urgence.
Bonne lecture,
Des milliers de personnes ont pris d’assaut les promontoires de Suisse pour observer l’éclipse solaire, mercredi en début de soirée, provoquant parfois de petits embouteillages.
Munis de lunettes spéciales, de bricolages maison ou de verres de soudure à métal, les Suisses ont assisté à un «double» coucher de soleil: le soleil a (partiellement) disparu derrière la lune, puis à l’horizon. L’occultation maximale a été atteinte vers 20h20 en Suisse.
À l’image d’un événement sportif, le phénomène astronomique a rassemblé des gens de tous horizons, bien préparés pour l’occasion avec leurs couvertures de pique-nique, glacières, chips ou chaises de camping…
Une fois n’est pas coutume, les conditions d’observation de l’éclipse étaient optimales dans une large partie de la Suisse, pour le plus grand bonheur des photographes. Au moment du point culminant, des applaudissements ont même retenti dans plusieurs endroits.
Simple ou double? Il ne s’agit pas d’un match de tennis, mais du vote auquel devra être soumis le paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne.
Pour le Conseil fédéral, le paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne doit être soumis à la majorité simple du peuple en cas de votation, via un référendum facultatif. À ses yeux, cette méthode correspond à la pratique suivie pour les Bilatérales I et II. D’un point de vue démocratique, elle «représente la solution la plus appropriée».
À l’inverse, l’initiative Boussole, lancée en 2024, demande que le paquet d’accords soit soumis au vote du peuple et des cantons. Ses partisans, des entrepreneurs alémaniques, souhaitent soumettre à l’approbation du peuple et des cantons les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit.
Estimant que l’initiative menacerait la crédibilité de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que sa place économique, il a rejeté ce texte jeudi, sans proposer de contre-projet. Ce mercredi déjà, il avait fait état de son opposition à un projet de commission demandant un vote à la double majorité du peuple et des cantons.
Obtenir un oui lors du scrutin sur les Bilatérales III serait beaucoup plus ardu si la majorité des cantons était requise, puisque les petits cantons plutôt conservateurs ont tendance à voter non sur les questions d’intégration européenne. Selon certains politologues, une majorité populaire d’environ 55% serait nécessaire pour obtenir une majorité des cantons certaine.
Lors de sa séance de rentrée mercredi, le Conseil fédéral a décidé de ne pas passer en mode crise face à la sécheresse qui frappe le pays. Pour l’instant, la situation peut être gérée, selon lui, avec les structures habituelles.
Durant la conférence de presse hebdomadaire, le ministre de l’Environnement, Albert Rösti, a réfuté les critiques selon lesquelles le gouvernement ne verrait pas de nécessité d’agir. Il considère en effet que les mesures nécessaires, fondées sur des expériences antérieures, sont déjà en place: «À l’heure actuelle, il n’y a pas d’urgence à prendre des mesures supplémentaires».
Actuellement, l’approvisionnement en eau et en énergie est assuré, d’après le conseiller fédéral. Il a également répondu à la grogne du monde paysan en rappelant les mesures annoncées par son collègue en charge de l’Économie, Guy Parmelin, en particulier la réduction de la taxe douanière sur le fourrage.
En l’absence d’action du Conseil fédéral, il revient aux cantons de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences des conditions météorologiques extrêmes.
La canicule de l’été 2026 est dévastatrice pour les glaciers suisses. Celui de Bella Tola, en Valais, a disparu, et la station de Flims-Laax-Falera, dans les Grisons, est contrainte de démonter un télésiège en raison de la fonte de son glacier.
«L’année exceptionnelle qu’on envisageait dès fin mai est bien arrivée car la neige a fondu extrêmement vite, la glace s’est ensuite retrouvée à l’air libre et les canicules se sont enchaînées. Ce sont quasiment les pires conditions pour la fonte des glaciers», a déclaré au Nouvelliste le nivologue Robert Bolognesi.
Déjà classé en 2021 parmi les six glaciers suisses menacés de disparition, celui de Bella Tola a désormais disparu. Même des glaciers géants comme celui d’Aletsch fondent à un rythme alarmant. Le bilan de la fonte glaciaire 2026 sera établi fin septembre.
Dans les Grisons, les communes de Flims, Laax et Falera, qui viennent tout juste de reprendre le domaine skiable, doivent déjà faire leurs adieux à une remontée mécanique en raison d’un fort recul du glacier, dans lequel les pylônes étaient fixés. Il s’agirait toutefois seulement d’un «démantèlement provisoire», selon la société propriétaire des infrastructures du domaine skiable.
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