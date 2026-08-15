La semaine en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
La canicule s’est poursuivie cette semaine en Suisse. Au moment où j’écris ces lignes, la température ressentie à Berne atteint les 36 degrés. Comme je l’explique ci-dessous, de telles températures peuvent évidemment avoir des conséquences très graves.
Je dois toutefois admettre que les fins de soirée sont actuellement particulièrement agréables. Mercredi soir, des milliers de personnes à travers le pays étaient réunies dans un esprit de fête à l’occasion de l’éclipse solaire. Cerise sur le gâteau, ces personnes ont ensuite pu observer la pluie de météores des Perséides.
Bonne lecture,
«L’éclipse solaire a captivé la Suisse», titrait jeudi matin SRF Info, quelques heures après la plus importante éclipse solaire depuis 1999.
Toute la semaine, les médias suisses avaient attisé l’appétit astronomique du public, expliquant notamment où et comment observer le phénomène. Puis, mercredi à 19h23, la Lune a commencé à passer devant le Soleil. Environ une heure plus tard, elle recouvrait entre 91% et 93% du disque solaire, selon l’endroit.
«Au moment culminant de l’éclipse, des applaudissements ont éclaté dans de nombreux endroits en Suisse», a rapporté la SRF. C’était notamment le cas au Rosengarten de Berne, où des milliers de personnes, dont mon épouse et moi-même, ont admiré le spectacle à travers des lunettes spéciales. Nous les avions achetées plusieurs semaines auparavant, mais de longues files d’attente étaient observables mardi devant les pharmacies du pays.
Si vous pensiez qu’une éclipse n’entraîne aucune conséquence concrète, détrompez-vous. «L’obscurité soudaine devrait réduire la production solaire suisse de 240 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique de 15’000 véhicules électriques, écrivait Le Temps mercredi matin. Bien que l’effet soit important, il reste prévisible et temporaire.»
Vous avez manqué le phénomène? Notez dès aujourd’hui dans votre agenda la date de la prochaine éclipse totale visible en Suisse. Elle aura lieu le 3 septembre 2081.
L’été 2026 a déjà battu de nombreux records de température établis lors de «l’été du siècle» en 2003.
La température moyenne enregistrée jusqu’à présent cet été est supérieure d’environ 0,7 degré à celle mesurée lors de la canicule de 2003, saison la plus chaude depuis le début des relevés en 1864, indique Keystone-ATS. De nombreuses stations météorologiques à travers la Suisse ont enregistré des records du nombre de jours de forte chaleur et de températures maximales, notamment à Zurich, Bâle et Lucerne.
Le manque d’eau atteint lui aussi des proportions historiques. Certaines communes ont notamment interdit l’arrosage des jardins et le remplissage des piscines alors que les cargos autorisés à naviguer sur le Rhin ont dû réduire leur chargement.
Malgré cela, le gouvernement suisse n’a pas décrété l’état d’urgence. La situation actuelle peut être gérée avec les structures existantes, a-t-il estimé mercredi.
Parmi les autres conséquences de cette chaleur exceptionnelle figurent la disparition potentielle cette année de dizaines de petits glaciers ainsi qu’une baisse de la qualité des fromages d’alpage.
Malgré la sécheresse et les incendies qui accablent le continent européen, en Suisse, seul un adulte sur cinq indique que la crise climatique influence significativement ses décisions de consommation ou d’investissement. Cette proportion est en diminution constante ces dernières années.
L’étude, publiée mardi par la plateforme de comparaison en ligne Comparis, montre que 34% des consommateurs suisses ne sont «pas du tout» influencés par le changement climatique dans leurs décisions d’achat ou d’investissement, tandis que 46% ne le sont que «légèrement». Seuls 15% considèrent cette question comme une «influence importante» et 5% comme une «très grande influence».
«Beaucoup de Suisses disent être prêts à réduire leurs voyages en avion ou leur consommation de viande, mais les faits racontent une autre histoire», souligne Michael Kuhn, expert financier chez Comparis.
Les résultats mettent en évidence une tendance claire. Entre fin 2020 et mi‑2023, entre 66% et 70% des personnes interrogées affirmaient que les préoccupations climatiques avaient peu ou pas d’influence sur leurs choix de consommation. En juillet 2026, cette proportion était montée à 80%. Dans le même temps, la part des personnes déclarant ne pas être influencées du tout par les questions climatiques lors de leurs achats est passée d’environ 20% en 2019 à 34% aujourd’hui.
Selon Michael Kuhn, cette évolution s’explique par la combinaison de plusieurs préoccupations concurrentes: notamment la hausse des primes d’assurance maladie, l’augmentation des loyers, les guerres et l’inflation. Une certaine lassitude s’est également installée après des années de débat sur le climat et en raison d’un sentiment croissant d’impuissance.
L’ancienne star suisse du tennis Roger Federer n’est plus milliardaire, selon le magazine économique américain Forbes.
Âgé de 45 ans, Roger Federer a vu sa fortune nette chuter d’environ 52 millions de dollars (42 millions de francs suisses) mardi, pour s’établir à 952 millions de dollars, à la suite du recul du cours de l’action du fabricant suisse de chaussures de sport On, dont il détiendrait environ 3%.
Forbes avait élevé Federer au rang de milliardaire pour la première fois en 2025. Outre sa participation dans On, sa fortune repose également sur ses contrats de sponsoring de longue date avec des marques telles qu’Uniqlo, Rolex, Lindt ou Mercedes‑Benz. Il a par ailleurs gagné plus de 130 millions de dollars en prize money lors de tournois remportés au cours de sa carrière.
«Parce que nous sommes tous désolés pour lui», a ironisé Watson, ajoutant: «Par solidarité envers la famille Federer et afin de restaurer le sentiment d’identité nationale suisse, nous avons imaginé 17 solutions pour permettre à Roger de redevenir milliardaire en un rien de temps.» Parmi elles: lancer sa propre cryptomonnaie ou une campagne GoFundMe, soutirer quelques francs à Stan Wawrinka, ou encore se renseigner sur d’éventuels postes vacants à la FIFA…
La semaine à venir
Les Suisses sont-ils de plus en plus ou de moins en moins sportifs? Mardi, le ministre des Sports Martin Pfister répondra aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse consacrée à l’étude «Sport Suisse 2026», qui mettra en lumière l’évolution des habitudes sportives et de l’activité physique de la population suisse, ainsi que les tendances et défis actuels.
Jeudi, l’Office fédéral de la statistique publiera des chiffres sur la population et son évolution en 2025. Le lendemain, il présentera les statistiques relatives aux prénoms et noms de famille en Suisse en 2025.
Jeudi encore, un mémorial queer sera inauguré au cimetière de Sihlfeld, le plus grand de Zurich. Le monument rendra hommage aux personnes décédées en raison de discriminations anti‑queer, de violences ou d’exclusion sociale.
Traduit de l’anglais par Dorian Burkhalter
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