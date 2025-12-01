La Cinquième Suisse a offert une défaite plus honorable à l’initiative des Jeunes socialistes
L'initiative qui voulait introduire un nouvel impôt sur les successions des plus riches n’a pas obtenu l’adhésion de la diaspora dimanche, mais elle a été accueillie avec davantage d’indulgence. Comme le reste du pays, la Cinquième Suisse a en revanche infligé un cinglant camouflet à l’initiative service citoyen.
Les deux initiatives soumises au vote dimanche ont été balayées, et n’ont guère pu compter sur une bonne surprise en provenance de la Cinquième Suisse.
L’initiativeLien externe des Jeunes socialistes qui voulait imposer l’héritage des plus riches pour financer la lutte contre le réchauffement climatique a été sèchement refusée par 78,3% de l’électorat et dans la totalité des cantons.
Du côté des Suisses de l’étranger – du moins dans les 12 cantons qui fournissent des statistiques détaillées sur leur vote –, le non l’a aussi emporté, à près de 67%.
Bien que ce rejet soit très net, il est inférieur de quasiment 12 points de pourcentage à celui exprimé par l’ensemble de la population, ce qui est «notable», estime la politologue de l’institut gfs.bern Martina Mousson.
«Quand une initiative est soutenue par un tiers de la population, on peut quand même parler d’un résultat honorable», relève-t-elle.
Un vote plus à gauche et plus urbain
Martina Mousson y voit la marque du comportement de vote typique de la diaspora, dans l’ensemble plus à gauche politiquement et plus urbaine que la population de l’intérieur.
La spécialiste relève que le pourcentage d’approbation de l’initiative par la Cinquième Suisse se rapproche de celui observé dans les villes du paysLien externe (le oui s’est hissé jusqu’à plus de 41% à Zurich, près de 40% à Genève ou encore 36% à Bâle).
En Suisse, les conséquences supposément dévastatrices que l’initiative aurait eues sur les entreprises familiales et les PME ont très tôt dominé le débat. Ces arguments concrets, qui ont pesé lourd dans le résultat final, ont certainement trouvé moins d’écho à l’étranger, avance la politologue.
Enfin, bien que la dimension environnementale du texte soit passée au second plan pendant la campagne, on peut imaginer qu’elle ait convaincu une partie de la population expatriée, la Cinquième Suisse votant en général davantage en faveur de l’écologie que le reste du pays.
L’initiative service citoyen n’a convaincu personne
La deuxième initiative soumise au vote dimanche, qui souhaitait introduire un service citoyenLien externe, a connu une véritable débâcle dans les urnes, avec un rejet à plus de 84% – l’un des plus nets de l’histoire, et encore plus massif qu’anticipé.
Sur ce sujet, la diaspora n’a pas été plus bienveillante. Plus de 80% de l’électorat expatrié a également balayé le texte.
En principe, les Suisses de l’étranger n’auraient pas été concernés par cette réforme. Auraient-ils et elles eu malgré tout peur de l’être? «Peut-être, répond Martina Mousson, mais je crois que c’est vraiment l’idée de fond qui n’a pas été acceptée. Tant la gauche que la droite étaient contre, et au final plus personne n’était vraiment pour.»
La politologue ajoute que l’initiative n’a bénéficié que de très peu de visibilité: l’objet a reçu l’une des plus faibles couvertures médiatiques des dernières années, selon un rapport du centre de recherche sur les médias de l’Université de Zurich (fögLien externe).
Une participation moyenne
La votation de dimanche n’a pas particulièrement mobilisé. Les bulletins de vote d’un peu moins de 21% des Suisses de l’étranger ont été comptabilisés, alors que leur participation moyenne au cours des cinq dernières années se situe à 24%.
Même chose pour la population suisse dans son ensemble : la participation générale s’est élevée à 43%, soit 6 points de moins que la moyenne de 49%.
