La semaine en Suisse

Affaire conclue! Vendredi dernier, la Suisse et les États-Unis ont annoncé s’ être mis d’ accord sur les droits de douane appliqués aux exportations helvétiques . La nouvelle a dans l’ensemble été accueillie avec une certaine résignation: le nouveau taux de 15% vaut certes mieux que celui de 39%, mais reste loin d’être idéal.

«Dans ce dossier, depuis le début, la Confédération se fait humilier par le locataire de la Maison-Blanche. Sûr de sa force, celui-ci a mené en bateau le Conseil fédéral, qui n’a néanmoins pas eu d’autres options que de revenir s’asseoir à la table des négociations, subissant tourments et moqueries», écrit le journal fribourgeois La Liberté, parlant d’une «victoire à la Pyrrhus». Le quotidien souligne qu’en vertu de l’accord, les entreprises suisses seront contraintes d’investir 200 milliards de dollars (160 milliards de francs) aux États-Unis d’ici 2028, «ce qui va forcément impliquer des transferts d’emplois outre-Atlantique», et que la Suisse devra accepter l’importation de «denrées agricoles controversées, comme la viande bovine aux hormones ou de poulets chlorés».

Michel Darbellay, directeur adjoint de l’Union suisse des paysans, relativise toutefois l’impact potentiel de l’accord. «C’est un soulagement d’abord pour le marché laitier, pour les exportations de fromages, mais aussi pour le chocolat suisse», a-t-il déclaré à la RTS. Il a rappelé que «le poulet traité au chlore est interdit» en Suisse et juge exagérée l’idée que les supermarchés suisses seront inondés de viande américaine. «Nous avons les règles de détention des animaux les plus strictes au monde, la traçabilité et cette confiance entre producteur et consommateur», a-t-il souligné.

La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) relève pour sa part que même si les droits de douane ont été ramenés à 15%, ils restent nettement supérieurs à la moyenne de 3% qui était en vigueur au début de l’année. Une grande incertitude demeure quant aux prochaines intentions de Donald Trump, ajoute le journal. «La politique de Washington constitue – et restera – un risque majeur pour la Suisse, avec ou sans Trump», écrit la NZZ.

Les négociations doivent maintenant traduire les intentions du cadre général en un accord concret et détaillé. «La route s’annonce semée d’embûches», prévient la NZZ am Sonntag.