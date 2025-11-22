La semaine en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
Alors que les premiers flocons de neige sont tombés sur le Plateau suisse cette semaine, l’accord sur les droits de douane récemment conclu entre la Suisse et les États-Unis a continué d’échauffer les esprits. Certains journaux suisses parlent d’«humiliation», de «courbette» ou encore d’«incertitude».
Les journalistes – comme tout le monde – ont toutefois été ragaillardis par un événement qui s’est produit au Kosovo mardi soir: la Suisse s’est qualifiée pour la Coupe du monde de football 2026.
Bonne lecture,
Affaire conclue! Vendredi dernier, la Suisse et les États-Unis ont annoncé s’être mis d’accord sur les droits de douane appliqués aux exportations helvétiques. La nouvelle a dans l’ensemble été accueillie avec une certaine résignation: le nouveau taux de 15% vaut certes mieux que celui de 39%, mais reste loin d’être idéal.
«Dans ce dossier, depuis le début, la Confédération se fait humilier par le locataire de la Maison-Blanche. Sûr de sa force, celui-ci a mené en bateau le Conseil fédéral, qui n’a néanmoins pas eu d’autres options que de revenir s’asseoir à la table des négociations, subissant tourments et moqueries», écrit le journal fribourgeois La Liberté, parlant d’une «victoire à la Pyrrhus». Le quotidien souligne qu’en vertu de l’accord, les entreprises suisses seront contraintes d’investir 200 milliards de dollars (160 milliards de francs) aux États-Unis d’ici 2028, «ce qui va forcément impliquer des transferts d’emplois outre-Atlantique», et que la Suisse devra accepter l’importation de «denrées agricoles controversées, comme la viande bovine aux hormones ou de poulets chlorés».
Michel Darbellay, directeur adjoint de l’Union suisse des paysans, relativise toutefois l’impact potentiel de l’accord. «C’est un soulagement d’abord pour le marché laitier, pour les exportations de fromages, mais aussi pour le chocolat suisse», a-t-il déclaré à la RTS. Il a rappelé que «le poulet traité au chlore est interdit» en Suisse et juge exagérée l’idée que les supermarchés suisses seront inondés de viande américaine. «Nous avons les règles de détention des animaux les plus strictes au monde, la traçabilité et cette confiance entre producteur et consommateur», a-t-il souligné.
La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) relève pour sa part que même si les droits de douane ont été ramenés à 15%, ils restent nettement supérieurs à la moyenne de 3% qui était en vigueur au début de l’année. Une grande incertitude demeure quant aux prochaines intentions de Donald Trump, ajoute le journal. «La politique de Washington constitue – et restera – un risque majeur pour la Suisse, avec ou sans Trump», écrit la NZZ.
Les négociations doivent maintenant traduire les intentions du cadre général en un accord concret et détaillé. «La route s’annonce semée d’embûches», prévient la NZZ am Sonntag.
Une large majorité des Suisses, de l’intérieur comme de l’étranger, comptent rejeter à la fois la taxe sur les successions des grandes fortunes et l’instauration d’un service citoyen, dimanche prochain en votation.
La Jeunesse socialiste (JS) pourrait subir un échec cuisant dimanche. Son initiative, qui veut imposer l’héritage des plus riches pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, n’est plus soutenue que par 30% de l’électorat, selon le deuxième sondage SSR réalisé par l’institut gfs.bern, publié mercredi.
La proposition ne séduit pas non plus la diaspora, même si elle vote habituellement davantage en faveur de l’écologie que les Suisses de l’intérieur. 64% des Suisses de l’étranger se disent contre le texte, 33% le soutiennent et 3% sont indécis.
L’autre objet soumis au vote du peuple le 30 novembre, l’initiative pour un service citoyen, n’a pas beaucoup plus de succès. Les soutiens à ce texte, qui demande d’étendre l’obligation de servir, actuellement réservée aux hommes, à l’ensemble de la population, se sont effondrés en cours de campagne.
Selon le sondage de la SSR, 64% des personnes interrogées sont opposées à l’initiative, soit 18 points de pourcentage de plus qu’il y a un mois. Seules 32% y sont encore favorables, et 4% ne se sont pas encore fait une opinion. Les proportions sont similaires parmi les Suisses de l’étranger. 62% d’entre eux sont contre le texte, 34% le soutiennent et 4% restent indécis.
Partira? Ne partira pas? Des rumeurs prédisant que la banque suisse UBS pourrait transférer son siège aux États-Unis, si le gouvernement suisse ne renonce pas à ses nouvelles règles en matière de fonds propres, circulent depuis des mois. Cette semaine, on a appris que le président d’UBS, Colm Kelleher, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avaient discuté de la question en privé.
L’administration Trump s’est montrée «réceptive à l’idée d’accueillir l’un des atouts les plus précieux de la Suisse», écrit le Financial Times, qui a révélé l’information lundi, citant «trois personnes au fait de la conversation».
La position officielle d’UBS, elle, n’a pas changé: «Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous souhaitons continuer à opérer avec succès en tant que banque globale depuis la Suisse.»
Thomas Jordan, ancien président de la Banque nationale suisse, a déclaré mardi à la chaîne publique alémanique SRF qu’il ne pouvait pas juger si l’hypothèse d’un déménagement d’UBS était réaliste, mais il a insisté sur l’importance «de ne pas proférer de menaces de ce genre». Il a souligné la nécessité d’un dialogue rationnel entre le gouvernement et la banque sur la réglementation en matière de fonds propres. La stabilité est indispensable d’un côté, et un secteur financier viable de l’autre. «C’est important non seulement pour UBS et le secteur financier, mais aussi pour l’ensemble de l’économie», a rappelé Thomas Jordan.
L’équipe nationale masculine de football s’est qualifiée pour la Coupe du monde de l’an prochain en Amérique du Nord, malgré un match nul 1-1 contre le Kosovo mardi.
«Solide sans être géniale»: voici comment la télévision publique RTS a qualifié la performance de la Suisse. «L’équipe de Suisse saura malgré tout se contenter d’un match nul qui lui permet de terminer l’année civile invaincue, une première depuis… 1945! Et de se qualifier directement pour une sixième Coupe du monde consécutive après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.»
«C’est vraiment impressionnant», écrit le Blick. «La Suisse, petit pays dans ce vaste monde, s’est qualifiée pour un grand tournoi pour la septième fois d’affilée.» Les Suisses n’avaient pas atteint l’Euro 2012, mais ont participé à tous les Euros et Coupes du monde depuis.
L’équipe de Murat Yakin a terminé en tête du groupe B, concluant une campagne de qualification invaincue. La Suisse fera désormais partie des 48 équipes (le format passe de 32 à 48 participants) qui prendront part à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
La semaine prochaine
Le Zibelemärit de Berne, le pluricentenaire marché aux oignons, se tient ce lundi. Les agriculteurs et agricultrices de la région convergent vers la ville fédérale avec quelque 50 tonnes d’oignons soigneusement tressés.
Mardi, l’Office fédéral de la protection de la population organise une conférence sur les mégatendances mondiales et leur application dans le cas spécifique de la résilience face aux tremblements de terre.
Le Forum économique européen, «la principale conférence européenne destinée aux dirigeants actuels et futurs», se tiendra mercredi et jeudi au KKL de Lucerne.
Dimanche, les Suisses se prononceront sur deux objets en votations fédérales: l’impôt sur les successions et le service citoyen obligatoire. Rendez-vous sur Swissinfo pour tous les résultats et analyses.
Relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’anglais par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative