La semaine en Suisse

Je rédige des articles sur les Suisses de l'étranger et les particularités helvétiques, ainsi que des newletters. Je traduis et révise également des articles pour la rédactions anglaise et je fais des voix off pour des vidéos. Né à Londres, je suis diplômé en allemand et linguistique. J'ai travaillé pour The Independent avant de m'installer à Berne en 2005. Je parle trois langues nationales suisses. J'aime voyager dans le pays pour les pratiquer, surtout dans les pubs, les restaurants et les gelaterias.