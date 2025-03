La semaine en Suisse

Chaque année, la demande en œufs connaît un bond à l’approche de Pâques; ce n’est donc pas une surprise. Mais si la situation est plus tendue cette année, c’est parce que, de manière générale, on consomme de plus en plus d’œufs. Autrefois accusés d’augmenter fortement le cholestérol, les œufs ont depuis été réhabilités et font figure d’aliment sain. Mais surtout, en cette période d’inflation, l’œuf pèse beaucoup moins que la viande dans le budget des ménages.

On pourrait logiquement imaginer que pour éviter une pénurie, il suffit d’augmenter la production. Certes, mais ce n’est pas si simple. «Augmenter la production indigène est très complexe: c’est cher et cela demande beaucoup de travail et de temps. Et obtenir un permis de construire pour un nouveau poulailler demande deux ou trois ans si tout va bien, ou même jusqu’à dix ans», explique Daniel Würgler, président de l’association des producteurs d’œufs GalloSuisse.

Le problème de l’approvisionnement n’est pas propre à la Suisse. Aux États-Unis, durement touchés par une grippe aviaire depuis 2022, le prix des œufs a plus que doublé. En Europe, le problème est notamment perceptible en France, où la consommation a fortement augmenté en dix ans.