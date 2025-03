La semaine en Suisse

La Cinquième suisse ne cesse de croître. Les dernières chiffres présentés par l’Office fédéral de la statistique montrent que de plus en plus de Suisses font le choix de s’expatrier. L’an dernier, 826’700 personnes possédant un passeport suisse étaient installées hors des frontières nationales, soit 13’300 de plus (+ 1,6%) que l’année précédente.

Les nouveaux chiffres n’apportent pas de grands changements. Comme d’habitude, on constate que largement plus de la moitié (64%) des Suisses de l’étranger résident en Europe. Ce sont toujours les pays voisins qui attirent le plus ; les plus grandes communautés expatriées se trouvent en France (212’100), en Allemagne (101’000) et en Italie (52’600).

En dehors du continent européen, c’est l’Amérique du Nord qui séduit comme d’habitude le plus les Suisses de l’étranger (16%). La plus grande communauté suisse hors Europe se trouve aux Etats-Unis (84’700 personnes). Le Canada et l’Australie se trouvent respectivement en 2e et 3e position.

Les chiffres de l’OFS livrent également des données intéressantes sur le profil des Suisses de l’étranger. Les statistiques montrent que les trois quarts possèdent au moins une nationalité supplémentaire. Par ailleurs, plus de la moitié (55%) sont des adultes en âge de travailler, soit de 18 à 64 ans. Les mineurs représentent 21% de la communauté et les seniors 24%. Enfin, les femmes sont légèrement majoritaires (54%) au sein de la diaspora.