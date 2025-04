La semaine en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

Bienvenue dans notre sélection des nouvelles les plus marquantes – et les plus surprenantes – des sept derniers jours en Suisse.

Si le printemps s’est bel et bien installé dans le pays cette semaine, le climat était nettement plus hostile pour les décideurs et décideuses politiques helvétiques chargés des relations politiques et économiques entre la Suisse et les États-Unis.

Nous vous parlerons aussi de l’impact de l’administration de Donald Trump sur les voyages aux États-Unis, de la dangerosité des routes thaïlandaises pour les touristes suisses et du Cervin qui disparaît de l’emballage Toblerone.

Bonne lecture,