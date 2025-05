La semaine en Suisse

Plusieurs manifestations contre la participation d’Israël ont eu lieu à Bâle. Le chanteur suisse Nemo, qui a remporté le concours l’année dernière, a soutenu les appels de plus de 70 anciens participants à l’Eurovision en faveur de l’exclusion d’Israël du concours. «Nemo a raison, a écrit le Tages-Anzeiger de Zurich dans un éditorial mardi. Si un État franchit des lignes rouges, une telle sanction devrait être possible.»

Jeudi, la prestation de la chanteuse israélienne Yuval Raphael a été perturbée lors de la répétition générale de la deuxième demi-finale. Six personnes munies de drapeaux palestiniens et de sifflets ont été expulsées de la salle. Jeudi soir, une centaine de personnes ont manifesté sur la place de la cathédrale de Bâle contre l’antisémitisme, exprimant leur solidarité avec Yuval Raphael.

Tout cela en vaut-il la peine? La radiotélévision suisse alémanique SRF s’est penchée sur le coût de l’opération (environ 60 millions de francs suisses), sur ceux qui peuvent espérer en bénéficier (difficile à dire, mais SRF cite les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail, l’industrie de l’événementiel et les entreprises de technologie, de logistique et de transport) et sur la question de savoir si l’opération peut être un tremplin pour la carrière des artistes (dans certains cas).

Zoë Më va-t-elle permettre à la Suisse de remporter deux victoires consécutives? Probablement pas, selon les bookmakers britanniques, qui préfèrent le look et le son de la Suède et de l’Autriche. Mais avec l’Eurovision, on ne sait jamais…